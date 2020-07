$!Famosos reaccionan al resultado de las elecciones presidenciales y congresuales

Mientras algunos muestran la alegría de la victoria, otros viven la agonía de la derrota, algo normal en una contienda electoral donde solo puede haber un ganador.

Uno que no temía rebatir argumentos en contra de su candidato era el cantautor Wason Brazobán. El cantante no dudó anoche en reconocer la derrota del PLD, aunque con sus reservas. “Felicidades al nuevo presidente de nuestra República Dominicana. Aunque no era mi opción preferida, espero de corazón que haga un gran gobierno para que el pueblo dominicano confirme que ganó y no perdió eligiéndolo a usted como nuestro presidente”, dijo.

En la otra cara de la moneda, hay uno que está con la sonrisa de oreja a oreja, el comediante Juan Carlos Pichardo. “El que apostó desde antes a esta tripleta (Abinader, Faride y Carolina) debe estar riéndose con la muela de atrás. Hay que celebrar pues ganó el país”, dijo para luego felicitar a la Junta Central Electoral y pedir al PRM “que trabaje para hacer valer el voto de un pueblo cansado de lo mismo y que demuestren que fueron la elección correcta”.

La Diva, Milagros German, celebró recordando a Hatuey De Camps, quien fuera su esposo. En el video compartido, De Camps hablaba de que solo con la unidad era posible para sacar al PLD del gobierno. “Con sus fuerzas menguadas trabajó incansablemente por la unidad de la oposición para vencer al PLD. Hoy se logró ver los frutos de esa unidad y sé que él está en cada una de las conquistas de Luis Abinader para lograr la liberación de este nudo morado que nos apretó durante tantos años”, reflexionó.

En el mundo del cine también hay varios celebrando. Uno de ellos es el director Alfonso Rodríguez, quien renunció a sus aspiraciones presidenciales y dio su respaldo a Luis Abinader. “Misión cumplida. La victoria es de todos los dominicanos. Ganó el país”, afirmó.

Mientras que el también director Juan Basanta protagonizó un explosivo desahogo en redes sociales en el que dijo que el país apuesta por el cambio. “Vamos a salir de Alofoke, Julio Cury, El Pachá, Julio Martínez Pozo, de Euri Cabral, de toda esa gente. Pero sobre todo del grupo de tígueres que están manejando esa vaina (el Palacio Nacional), que me tienen ‘jarto’ por su falta de escrúpulos”.

Precisamente Santiago Matías, conocido como Alofoke, fue uno de los primeros en reconocer el triunfo de Abinader, aunque nunca lo mencionó. “Felicito al pueblo dominicano el día de hoy. Sean quienes sean los ganadores que papá Dios les brinde sabiduría para afrontar los retos que tenemos como nación”.

Mientras que Mariasela Álvarez felicitó a su amiga Faride Raful. “Venció la sensatez sobre el fanatismo y su campaña sucia contra una mujer buena, valiente y capaz”.

El cantante Manny Cruz afirmó que desea que momentos como los vividos en la Plaza de la Bandera no deban repetirse. “Que el señor ilumine a nuestro nuevo líder para que trabaje con sabiduría y prudencia por el bien de todo el pueblo dominicano”.

Mientras que uno que amaneció positivo fue Vladimir Dotel. “Felicitamos al pueblo dominicano y a sus nuevas autoridades que Dios ponga en ellos integridad y sabiduría para manejar el rumbo de nuestra nación”.

Al momento del cierre de esta publicación figuras como El Pachá, Bolivar Valera, Mozart La Para, entre otros fieles seguidores de Gonzalo Castillo, mantienen silencio.