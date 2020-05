$!Famosos repudian la brutalidad policial en los Estados Unidos

En medio de la pandemia del Covid-19, la violencia en los EE.UU. no para. Un nuevo caso en el que los agentes de la policía usaron fuerza innecesaria, ocasionando la muerte de un ciudadano afroamericano a disparado de nuevo las alarmas. Desde muchos años el país clama por el cese de la violencia hacia las personas de color en los EE. UU. sin buenos resultados. La muerte de George Floyd Minesota ha hecho que estrellas levanten nueva vez sus voces en repudio.

“No me puedo quitar esta imagen de la cabeza”, escribió Fonsi en un mensaje que acompaña la fuerte imagen de Floyd inmovilizado por uno de cuatro agentes que fueron suspendidos de sus puestos por este acto. “No me puedo quedar callado mientras todos los días gente inocente muere por su color de piel”, continuó el cantante.

Lo mismo piensa Kany García, quien reprodujo la imagen de la víctima cuando estaba contra el pavimento. “Este policía asesino lo arresten y a sus cómplices que le defendían. Esta imagen me revuelca las tripas!!!!! Cómo la gente se acercaba pidiendo clemencia, como #georgefloyd decía que no podía respirar y cómo el policía no baja la presión de su pierna, sino que sigue presionando hasta MATARLO contra el pavimento frente a todo el que pasaba”.

La española Penélope Cruz compartió una imagen con la cara de George en el que se lee: “Por favor, no puedo respirar, mi estomago duele, me duele el cuello, todo me duele. Ellos van a matarme”.