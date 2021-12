"Hay personas que posiblemente envidian la atención que generan las cosas que yo digo, son mediocres", esta es una de las frases que utilizó el locutor Alberto Vargas para explicar las razones por las que no se disculpará tras el revuelo que ha causado una de sus participaciones en el espacio raial El ritmo de la mañana, que lo llevó a ser sancionado por la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía.

El polémico comunicador no podrá participar en ningún espacio radial o televisivo por 30 días, sin embargo, esto no la callado y a través de su canal de YouTube reaccionó de forma contundente, dejando claro que las preciones no van a amedrentarlo.

En la resolución 001-2021, se señala que Vargas en el programa radial "hace imputaciones desconsideradas, de mal gusto, irrespetuosas y con insultos desafortunados", lo que está prohibido, según el reglamento 824 que rige estas acciones en los medios electrónicos.

"Yo siempre he defendido mis posiciones aún esten equivocadas", señaló en un video de YouTube, donde dejó claro que no va a disculparse.

“Sé que hay mucha gente que está esperando una disculpa de mi parte, pero yo no me puedo disculpar por lo que no he dicho, yo no me puedo disculpar por lo que otros creen que he dicho, yo no me puedo disculpar de ataques mendaces y terribles de parte gente sin escrúpulos”, dijo.

A continuación el video, donde se refiere al tema a partir del minuto 35.