Kanye West paga de más por mansión al frente de Kim Kardashian

El famoso rapero Kanye West, ahora apodado Ye, días atrás dijo estar decidido a luchar por el amor de Kim Kardashian. Y, aunque quizás como pareja la relación no tenga lugar, ambos son padres de cuatro hijos.

Quizás pensando en estar cerca de su familia, el polémico rapero compró una casa de un piso por la suma de 4.5 millones de dólares al otro lado de la calle de donde está ubicada la mansión que compartió con la empresaria y celebridad.

Según medios, Kardashian es la dueña absoluta de la casa donde vivió con su exesposo.

The New York Post reportó que la propiedad de Ye posee cinco habitaciones y cuatro baños, y que tuvo un costo de $4.5 millones de dólares. El intérprete de "Niggas in Paris" habría pagado $421 mil más del precio solicitado para asegurarse de que la residencia estuviera cerca de su amada familia.

De acuerdo con los registros, esta es la primera vez que la modesta y vieja casa de Hidden Hills figura en el mercado de los bienes raíces en 67 años. Según una imagen de Google Maps la nueva casa de Ye está literalmente en la acera de enfrente de su anterior mansión, reporta la revista Hola!

Una fuente cercana al artista reveló que Ye compró la casa para estar cerca de sus hijos, y que "no

está intentando" volver con la estrella de "Keeping up with the Kardashians".

"Es una simple logística para que él esté cerca de sus hijos y tenga acceso a ellos en un abrir y cerrar de ojos”, dijo la fuente.

Se desconoce si West contratará a su anterior diseñador que ayudó con el diseño interior de su anterior hogar con Kim.

En octubre, se reportó que Kardashian pagó $23 millones de dólares a West por su casa de Hidden Hills. La antigua pareja ya está terminando con los trámites del divorcio, y la empresaria de 40 años se está encargando de asegurar la propiedad para sus cuatro hijos producto de su matrimonio: North, de ocho años, Saint, de cinco, y los más pequeños, Chicago, de tres, y Psalm, de dos años.

Detalles del hogar de Ye

Según portales en bienes raíces, el nuevo hogar se construyó en 1955. Desde entonces, solo una familia no ligada al mundo del medio del entretenimiento ha sido la dueña.

La casa tienne 3,600 pies cuadrados y cuenta con alfombras de pared a paed, ambiente de los 80, paneles de madera y cortinas de flores.

Cuenta con cuatro cuartos de baño, cada uno con tocador. El principal tiene un vestidor integrado.

La propiedad también cuenta con un área destinada para un establo de caballos, el cual está ubicado en un acre de tierra.