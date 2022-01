¿Muy famosos para seguir a otros? Figuras públicas y su peculiar manejo de Instagram

Romeo Santos, Bad Bunny y Ozuna son dos de los famosos que no siguen a nadie y borraron todo de instagram

Un año nuevo desde cero. Esta podría ser la explicación tras la decisión de algunos famosos de borrar todas sus publicaciones y no seguir a nadie. Romeo Santos es uno de ellos, tras su desahogo reciente, donde, entre otras cosas dijo que, durante el año 2021, "presencié traiciones de personas que juraron jamás fallarme. Me sentí impotente, y hasta cuestioné mi propio juicio por haber confiado en ellos", borró todo de su cuenta de Instagram, donde lo siguen cerca de 19 millones de personas, pero él no sigue a nadie.

El chico de las poesías, como también se le conoce, sólo dejó publicada una imagen en blanco y negro del interior de una mansión, fotografía que según algunos de sus fanáticos podría significar un nuevo álbum.

A pesar de la decisión el artista no dejó de felicitar a sus fanáticos por el nuevo año y en sus historias colocó el siguiente mensaje: "Que el 2022 se un año progresivo, que el divino supremo les brinde un sinnúmero de bendiciones a cada uno de ustedes...sobre todo mucha salud", escribió Santos.

Otro que decidió borrar todas sus publicaciones de su Instagram fue el cantante de música urbana Ozuna. Al igual que Santos, él sólo dejó una publicación. En su caso un TBT de sus inicios en la música con la que había agradecido ser incluido en el libro de récords Guinness por ser el artista con el mayor número de semanas en la posición número uno de Billboard.

"Desde ese día no he parado de trabajar...puedes ver hambre, sacrificio y sabiduría, a la misma vez, inmadurez, pero se ve que no dudaba ni dudo de lo que doy y soy", se lee en la publicación de hace 84 semanas que comparte con sus más de 22 millones de seguidores en Instagram, red en la que tampoco sigue a nadie.

Ellos no son los únicos artistas que han hecho esta estrategia (la mayoría de artista lo hace previo a lanzar un disco), para algunos o desintoxicación (Justin Bieber, Chino Miranda) para otros.

Uno que fue más extremo fue Bad Bunny, él dejó su cuenta de Instagram sin publicaciones. A él lo siguen casi 37 millones de personas en la red social, pero él no sigue a nadie.

Otros artistas que no siguen a nadie

A Billie Eilish la siguen más de 98 millones de seguidores, pero ella no sigue a nadie. Beyonce por su parte es seguida por 228 millones de personas vs 0 personas a las que sigue.

Taylor Swift es otra que cuenta con millones de seguidores, 194 millones para ser exactos, pero ella no sigue a nadie.

Aunque la lista es más amplia, finalizamos con Eminem, quien tiene en su Instagram 33.3 millones de seguidores, pero tampoco sigue a nadie.

