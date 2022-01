Tristan Thompson le pide perdón a Khloé Kardashian; admite tuvo otro hijo

El famoso basquetbolista Tristan Thompson admitió haberle sido infiel, nueva vez, a Khloé Kadashian, además de confirmar que es padre por tercera vez.

El reciente escándalo es con una mujer llamada Maralee Nichols, quien el año pasado demandó al jugador de la NBA por manutención, alegando que tuvo un hijo de Thompson a principios de diciembre. Luego de que se hiciera una prueba de ADN, este lunes Tristan confirmó que es padre y le pidió perdón a Khloé.

"Hoy, los resultados de las pruebas de paternidad revelan que tuve un hijo con Maralee Nichols. Asumo toda la responsabilidad por mis acciones. Ahora que se ha establecido la paternidad, espero criar a nuestro hijo de manera amigable", escribió el jugador de 30 años en sus historias de Instagram @realtristan13.

Continuó: "Me disculpo sinceramente con todos los que he lastimado o decepcionado a lo largo de esta terrible experiencia, tanto en privado como en público".

Luego le dedicó un largo mensaje a la celebridad y madre de su hija True, de tres años. Reconoció que este affair con Nichols, de 31 años, lastimó a Kardashian, de 37 años, con quien todavía estaba saliendo cuando concibieron a la criatura, según recoge Page Six.

"Khloé, no te mereces esto. No te mereces el dolor y la humillación que te he causado ”, se lamentó. "No te mereces la forma en que te he tratado", agregó.

"Te tengo el mayor respeto y amor. Independientemente de lo que pueda pensar. Una vez más, lo siento muchísimo", finalizó.

Thompson y la modelo Maralee Nichols se embarcaron en una batalla legal que finalmente le dio la razón a la madre.

El jugador del equipo de los Sacramento Kings también es padre de Prince, de 5 años, producto de su relación con su ex, la modelo Jordan Craig.

“A la mujer que pensó que este año sería un año de paz y amor genuino, siento que estos días, semanas y meses hayan sido tan complicados para ti. Sé que no se siente así muchas veces, pero eres magia, eres lo que pasa cuando un sueño decide declararle la guerra a una pesadilla. Un momento hermoso en la vida en el que decides seguir adelante a través del fuego del infierno. Espero que estés leyendo esto ahora, pues me gustaría estar cerca de ti. Espero que sepas que adentro de ti vive más de lo que necesitas, a pesar de que algunas personas decidan ignorarte. Espero que el próximo año sea más amable para ti. Espero que sigas luchando por lo que te mereces. Sé que no ha sido fácil pero quiero pensar que eres más fuerte que nunca. Cuídate”, se lee en el fuerte mensaje que publicó semanas atrás la hermana de Kim Kardashian como indirecta a su ex.

Se recuerda que la CEO de la línea Good American terminó con Tristan por primera vez después de que le fue infiel con una mujer en un club nocturno y luego con la mejor amiga de Kylie Jenner, la modelo Jordyn Woods.

Ellos se habían reconciliado a finales del año pasado, pero confirmaron su ruptura a mediados del 2021.

RELACIONADAS Khloé Kadashian y Tristan Thompson se separan luego de destaparse una nueva infidelidad

Te puede interesar La amenaza de Khloé Kardashian a una mujer que supuestamente hostiga a su pareja