Camila Cabello y su escapada a República Dominicana: "Vamo' a un teteo"

Los famosos siguen teniendo a la República Dominicana en el radar para sus vacaciones de lujo.

La cantante Camila Cabello compartió con sus casi 60 millones de seguidores en Instagram imágenes de sus días en República Dominicana.

La intérprete de Don’t Go Yet lució su silueta con un diminuto bikini negro, con el que presumió su belleza natural al no llevar maquillaje y mostrar su cabello húmedo por el agua del mar.

En las imágenes que mostró la cantautora se observa que disfrutó de un viaje en yate, aunque no reveló si estaba acompañada.

"No publiqué fotografías porque estaba viviendo la vida, pero estuve en República Dominicana. Baby vamo' a un teteo”, escribió en Instagram la artista nacida en Cuba.

A su regreso a Estados Unidos, Camila Cabello fue fotografiada la semana pasada junto a Shawn Mendes, con quien terminó su noviazgo en noviembre.

Mendes y Cabello recorrieron un parque de la ciudad de Miami, en Florida, junto a su perro Tarzán, lo que desató especulaciones sobre una posible reconciliación. Sin embargo, ninguno de los artistas ha confirmado que estén juntos nuevamente.