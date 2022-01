Cantante Paul Wrath y su padre mueren en accidente de tránsito

El pasado domingo 9 de enero de 2021, Pablo Jiménez Jr. (Paul Wrath) y su padre Pablo Jiménez fallecieron en un accidente automovilístico cuando regresaban a su casa en la Ciudad de México.

Según People en español, citando los primeros reportes, ambos viajaban en un automóvil de lujo, cuyo conductor, quien manejaba a exceso de velocidad, chocó contra un árbol. El impacto ocasionó que se provocara un incendio en el vehículo. Ambos pasajeros murieron, mientras el conductor resultó lesionado.

Pablo Jiménez tenía 23 años; su nombre artístico era Paul Wrath y se desempeñaba como líder de la agrupación de metal Cerberus; con el cual, en 2017, abrió un concierto para Metallica en la capital azteca. "Me uno al profundo dolor de la familia Jiménez y Cerberus", mencionó la cantante Mireya Mendoza en su cuenta de Instagram.

Por su parte, Pablo Jiménez padre, tenía 63 años, era un reconocido empresario teatral por lo que este gremio se pronunció ante la muerte. "Estoy en estado de shock, sin lugar a dudas. Es una terrible y muy impresionante noticia, de los que uno no quisiera tener jamás que oír. No me queda más que enviarle condolencias de todo corazón a su familia y que sepan que que los acompaño en su dolor profundamente", mencionó el productor teatral Morris Gilbert.

El productor era hijo de Ramiro Jiménez Ramírez, quien estuvo a cargo de más de una decena de teatros en México. Además, creó su propio teatro que inauguró en junio de 1966.

A Pablo Jiménez y Pablo Jiménez Jr. les sobreviven Leticia Pérez del Valle, madre y esposa respectivamente; así como dos hijas y hermanas. No hubo sepelio; sin embargo, sus restos fueron incinerados en una funeraria de la Ciudad de México.