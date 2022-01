Se revela la polémica razón de la ruptura entre Jason Momoa y Lisa Bonet

“Nos liberamos el uno al otro para ser lo que estamos aprendiendo a llegar a ser”, con esta reflexión el actor Jason Momoa, conocido por dar vida a Aquaman y por su papel en Juego de tronos, ha desvelado en su perfil de Instagram la decisión que ha tomado junto a Lisa Bonet de separarse como pareja tras diecisiete años.

Tras cuatro años de matrimonio y diecisiete años juntos, han decidido tomar caminos separados en la vida. Eso sí, el actor ha asegurado que el amor que se tienen el uno al otro continuará y evolucionará.

En el emotivo comunicado que ha emitido Jason Momoa, el intérprete explica que la decisión de hacer pública la ruptura no es porque crean que su relación debe ser noticia, sino porque necesitan seguir con sus vidas con dignidad y honestidad a partir de ahora. Además, Momoa destaca en la publicación la devoción inquebrantable que sienten tanto él como Bonet hacia la vida y sus hijos.

Los actores se conocieron en 2005, pero hasta el 2017 no celebraron su boda. Durante estos años han criado a dos hijos en común. Sin embargo, no son los únicos integrantes de la familia. Bonet estuvo casada previamente con el popular músico Lenny Kravitz, y con él tuvo una hija, la actriz Zoë Kravitz (Divergente, Big Little Lies).

Lisa Bonet se hizo famosa gracias a la serie The Cosby Show (La hora de Bill Cosby) que se emitió durante entre los años 1984 y 1992. Después, la actriz también ha trabajado en películas como El corazón del ángel (1987), Enemigo Público (1998) o Alta Fidelidad (2000) entre otras.

Por su parte, Jason Momoa, que empezó su carrera el mundo de la interpretación en la serie Los vigilantes de la playa, consiguió el éxito en la serie Juego de Tronos y a partir de ahí es conocido por interpretar a Aquaman en las películas de Warner Bros basadas en los cómics de DC. Este año el actor estrenará la secuela de Aquaman, Aquaman and the Lost Kingdom.

