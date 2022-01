Los niños del 2022: famosas que recibirán a la cigüeña en los próximos meses

En los próximos meses varias famosas tendrán la fortuna de convertirse en madres por primera vez, otras ampliarán su ciclo familiar al recibir a un nuevo miembro. Aquí sus historias.

Evaluna se sincera: “Los médicos me dijeron que no podría tener hijos"

Una de las noticias más sorprendentes de nuestro 2021 fue el anuncio de Camilo y Evaluna: ¡Están preparándose para ser padres de su primer hijo! Y, por supuesto, no dudaron en ofrecer la noticia de una manera muy especial y tierna. Índigo fue la canción que nos desveló el secreto de los futuros padres: una bonita dedicatoria para su primer bebé.

Sin embargo, el proceso de embarazo ha resultado ser un milagro, pues Evaluna confesaría uno de sus mayores problemas. En un capítulo de su podcast En La Sala, la venezolana ha hablado con los pastores de VOUS Church de Miami sobre lo complicado que fue para ella quedar embarazada.

"Iba a ser imposible por mis hormonas y por otras cosas que supuestamente no estaban bien en mi cuerpo", confesaba. También ha contado que a pesar de haber recibido en su momento esta mala noticia, no dudaron en mantener la fe y esto fue lo que más les ha unido. La pareja realizó varios intentos hasta que por fin pudo quedarse embarazada: "Empezamos a intentar por un poco de tiempo y sucedió. Y me encanta que suceda, siempre al tiempo que tiene que suceder", dijo Evaluna.

Amara la Negra recibirá a la cigueña por partida doble

Tras confesar que había perdido un embarazo, la presentadora de televisión y cantante Amara la Negra informó que está en la dulce espera.

Durante una de las grabaciones de Love & Hip Hop Miami (VH1) en agosto, Amara La Negra notó que algo andaba mal con su salud. “Sentía unas nauseas que pensaba que la comida me estaba cayendo mal”, dice la artista de 31 años, quien sin alarmarse decidió hacer caso a una corazonada. “El instinto de mujer me dijo: ‘Hazte una prueba de embarazo’. Me hice mi prueba y salí positiva”.

“Estaba nerviosa. Lo primero que pensé fue en mis trabajos y en mis proyectos, decirle a mi mamá: ‘¡Mi vida va a cambiar!’”, recuerda Dana Danelys de los Santos, nombre real de la artista. “No te voy a mentir, me tomó como dos días para procesar lo que acababa de pasar. Me fui dando ánimo porque al principio [sentí] mucho temor”.

Jennifer Lawrence

A sus 31 años, la famosa actriz se estrenará como madre en este 2022. Jennifer Lawrence se casó con el galerista de arte Cooke Maroney, el 20 de octubre del 2019, en una mansión en Rhode Island y es ahora tres años después cuando se convertirán en padres.

Aunque Jennnifer Lawrence suele mantener su vida privada alejada de los focos, en esta ocasión mostró orgullosa su embarazo del que será su primer hijo.

Greeicy y Mike Bahía esperan su primer bebé

Hace unos días la cantante colombiana Greeicy Rendón informó que está embarazada de su primer bebé junto a su pareja, el cantante Mike Bahía, con quien se comprometió en octubre.

"Ha sido un año donde han pasado muchísimas cosas. Un año, que a pesar de las dificultades, nos trajo cosas maravillosas. Muchos aprendizajes y algo mágico, algo inexplicable, algo poderoso que queremos compartir con ustedes", escribió Greeicy en Instagram.

De igual manera, el intérprete de "Cuenta conmigo" hizo público el anuncio durante una presentación y afirmó que hará todo lo que esté a su alcance para ser el mejor padre posible.

Tueska está embarazada de su primer bebé

La cantante colombiana radicada en República Dominicana Tueska dio a conocer que se encuentra en la dulce espera de su primer bebé.

Aunque no ha dado a conocer el sexo, Tueska acompañó la noticia del embarazo con una pequeña pizarra que indica que nacerá en marzo del 2022.

“Sorpresa. Bebé en camino. Marzo 2022”, indica el mensaje.

"Con mucha alegría y emoción les compartimos esta gran bendición. Nuestra familia está creciendo siiii. ¡Bebé a bordo!”, agregó.

Sus redes sociales se llenaron de felicitaciones, tomando en cuenta que ella había manifestado su deseo de convertirse en madre.

Sandra Berrocal espera su cuarto bebé

La comunicadora Sandra Berrocal está en espera de su cuarto hijo. Berrocal quien hace meses está siendo cuestionada por la sospecha de su embrazo recibió el 2022 confirmando a sus seguidores que el 2021 no culminó sin ella recibir la visita de la cigüeña.

En la publicación, Sandra afirmó que tiene 20 semanas de gestación: "Sí, estoy embarazada, gracias a Papa Dios por esta bendición, por esta dicha, mi cuarto hijo, estoy sumamente agradecida, sé que muchos de ustedes ya lo sabían, pero yo no lo había confirmado", expresó en sus redes sociales.

Junto a una fotografía donde se visualiza con una barriga bastante grande la ex presentadora de televisión escribió: “Gracias a Dios salimos de riesgo mi cuarto bebé y yo. Fueron unos meses de muchas emociones, angustias, felicidad y mucho miedo”.

Kylie Jenner

Kylie Jenner está embarazada de su segundo hijo con Travis Scott, con quien ya tiene a Stormi Webster, que está a punto de cumplir 4 años.

Jenner se ha convertido a los 24 años en la primera mujer en el mundo que ha conseguido alcanzar los 300 millones de seguidores en Instagram. A esta cifra solo había llegado hasta el momento un hombre, el futbolista Cristiano Ronaldo

Otras famosas que se convertirán en madres en 2022

Las actrices Claudia Álvarez, Andrea Lagunes, Iran Castillo y Jessie Cave; las modelos Ashley Graham y Rosie Huntington-Whiteley; la ‘influencer’ Georgina Rodríguez (pareja de Cristiano Ronaldo), así como la cantante Mon Laferte, son algunas de las "celebrities" que se convertirán en madre en este 2022.