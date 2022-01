Yailín "la más viral" y Anuel AA intercambian mensajes de amor

"Gracias por hacerme tan feliz en tan poco tiempo Enma", así reaccionó la cantante urbana dominicana Yailín "la más viral" ante el gesto de su actual novio Anuel AA, cuyo nombre real es Emmanuel Gazmey Santiago.

Ese mensaje lo publicó la joven de 22 años tras ser llenada de obsequios en la clínica donde se encuentra recuperándose de un proceso estético no específicado.

Lo escrito por la también bailarina encontró respuesta en el exponente urbano boricua quien con su reacción confirmó la relación. "Mia. Más mía que tuya", escribió.

Tras la ola de rumores sobre la aparente relación sentimental del reguetonero puertorriqueño Anuel AA con la exponente urbana dominicana, medios como Telemundo, Univisión, Los Angeles Times o People en español aseguran que, con sus últimas acciones, el rapero parece confirmar que está nuevamente en pareja.

Según la revista People en su versión hispanohablante, luego de ser captado asistiendo a una presentación de la bailarina donde no dejó de admirarla, el ex de Karol G ya no parece esconder su relación íntima con la intérprete de música urbana, a quien aparentemente ha llenado de costosos regalos.

En sus historias de Instagram, el cantante presumió las valiosas joyas que desde hace unos días porta la joven como parte de su atuendo, que según medios internacionales están valoradas en más de 100 mil dólares.

¿Quién es Yailin "la más viral"?

Aunque es conocida por el grupo de seguidores del dembow y las redes sociales, es ahora cuando se está volviendo popular debido a los rumores. ¿Quién es ella?

Conocida como "Yailin la más viral", su nombre real es Jorgina Guillermo Díaz, y es una controversial exponente de música urbana, conocida por algunos por temas como "¿Quién me atraca a mí?" junto a Haraca Kiko, y que acumula más de medio millón de seguidores en Instagram. Rápidamente, el tema se volvió una sensación en la red social Tik Tok, siendo utilizada para bailes por sus usuarios.