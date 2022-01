El polémico motivo detrás del arresto de Frida Sofía

Como noticia de última hora este lunes, trascendió que Frida Sofia, hija de la cantante Alejandra Guzmán, fue arrestada en la ciudad de Miami, en los Estados Unidos. Además de la noticia de su detención, circularon fotos del momento que fue detenida la hija de la Guzmán, entérate de los detalles de la detención de la joven que está por cumplir 30 años de edad.

Este no es el primer escándalo en la vida de Frida Sofia pues, en el pasada fue internada de emergencia en un hospital, ya que al perecer combinó pastillas y alcohol, lo que la llevó al hospital a los 16 años. Curiosamente, cuando cumplió 18 años se volvió a ver envuelto en la polémica debido a su intento de suicidio en la ciudad de Miami, al querer lanzarse de un séptimo piso.

De acuerdo al portal "terra.com", se reporta que al ser arrestada, Frida Sofia opuso resistencia, lo que le acarreó un aumento en la multa que deberá pagar para ser liberada de las autoridades de Miami. Frida Sofia desde que era adolescente se fue a vivir a Estados Unidos; en 2014 se graduó de Mercadotecnia de Moda, del Art Institute en Miami.

Aunque las fotos la muestran en un estado poco habitual y con un color de pelo peculiar, se dice que sólo fueron pocas horas las que estuvo arrestada en Miami debido a que la multa fue pagada.

Su versión

Aparentemente, la hija de Alejandra Guzmán acudió al inmueble “Joia”, donde supuestamente no le cayó bien a la responsable, y la acusaron de cometer robo para luego sacarlo con violencia.

“La verdad fue un simple... la manager del Joia no le caí bien, me quisieron sacar y me sacaron, pero me sacaron muy feo”, expresó la joven, al tiempo que mostraba las heridas en sus brazos a causa del forcejeo que sufrió mientras era desterrada de dicho restaurante.

Aseguró, además, que esas heridas y moretones no se los hicieron agentes de la policía, “me lo hicieron los de seguridad del Joia, y dijeron que era porque yo me había robado un agua”.

La influencer fitness y cantante salió la misma ropa que vestía en sus más recientes historias de Instagram, atuendo que aparece en el portal de las autoridades de Miami. Además, portaba debidamente su cubrebocas como método de prevención a un contagio COVID-19.