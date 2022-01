Video de la pelea de actor mexicano con pareja tras roce vehicular

La tarde de este martes 25 de enero se viralizó en las redes sociales un incidente protagonizado por el controversial actor mexicano Alfredo Adame, quien fue captado en medio de una riña callejera de la cual no se ha especificado mucho.

En el clip viral se puede ver al polémico presentador de televisión enfrentándose con una pareja que desciende de una camioneta, tras un incidente vial en el que la mujer le quitó su celular y él le exigía que se lo regresara.

En el video se ve al también exaspirante a político enfrentarse a la mujer, a quien le pide que le devuelva su celular para después aparecer siendo derribado por el esposo de la mujer con quien discutió.

Así describió el momento el propio actor a un programa de televisión, donde dio detalles de porqué él y un hombre y su mujer se enfrascaron en una riña vial.

“Lo alcanzo, bajo el vidrio y le digo: ‘Óyeme estúpido, qué te pasa. Y entonces, me vuelve a hacer señas obscenas y todo ese rollo’”, dijo Adame en torno a cómo sucedieron las cosas.

“Se para el tráfico, llego, me bajo y le llego al lado del volante... Llego con él y le digo: ‘Bájate, bájate...’. Y me gritan: ‘Alfredo te están robando el celular’, volteo y el cuate ya metido medio cuerpo adentro de mi coche, a la mujer la hago a un lado; voy a mi choche, veo que sí agarró el celular y me le dejo ir...”, agregó.

Continúa: "La mujer se deja venir, me da una patada, ni le pegué ni nada y ya traía el celular. Me doy con el cuate y le da el celular a la chava; le dije dame mi celular, la trato de abrazar para agarrar mi celular; se agacha, me agacho yo y luego llega el otro cuate que se ve atrás, me jalonea y me tira al piso y me empiezan a patear los dos”, finalizó.

La discusión se habría originado a partir de un ligero choque, cuyo reclamo se salió de control. Así lo dijo el actor de 63 años años al matutino de TV Azteca, quien aseguró que la forma en que la mujer lo agredió fue porque quería robarle algunas de sus pertenencias.