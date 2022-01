El tatuaje de Karol G en la mano de Anuel que no pasó desapercibido mientras le daba el anillo a Yailín

En la farándula de toda América Latina y el mercado hispano de los Estados Unidos solo se habla del compromiso entre el reguetonero Anuel AA y la urbana dominicana Jorgina Guillermo Díaz, más conocida como Yailín "la más viral".

Esto, por lo sopresivo y apresurado que ha sido, pues solo han pasado unos días desde que confirmaron su relación luego que el boricua y la colombiana Karol G concluyeran su noviazgo de 3 años.

En el video de la casual entrega de la joya, los más curiosos no dejaron pasar por alto un detalle: el tatuaje que Anuel AA tenía en su mano izquierda y que quedó a la vista de todos, cuando le puso el anillo a la dominicana.

A lo largo de su dedo pulgar, el reguetonero tenía tatuado el nombre original de Karol G, (Carolina) como muestra del amor que le tenía y qué aún no retirara.

Sin embargo, este no sería el único tatuaje que Anuel AA tendría con la artista colombiana. Ya que en toda su espalda se mandó a tatuar una réplica fotográfica de ambos besándose y del que no se sabe si continúa intacto o no.