El desnudo de Martha Heredia para celebrar su cumpleaños

Renovada tanto física como emocionalmente. Así llega el cumpleaños número 31 de la cantante Martha Heredia, por esta razón ha querido compartir con sus seguidores de Instagram lo bien que se siente con ella misma publicando una imagen de un desnudo artístico.

La cantante, nacida en Santiago de los Caballeros un 1 de febrero de 1991, publicó una imagen y un audiovisual de la sesión de fotos realizada por el fotógrafo, diseñador de moda y artista visual Abiel Ruiz, donde se le ve posar en una de las hermosas playas dominicanas, luciendo su nueva figura tras la cirugía bariátrica a la que se sometió para bajar de peso.

“Como Dios me trajo al mundo, sin más ni menos, con todo lo que él me regaló: agua, aire y sol. Feliz cumpleaños para mí; agradecida con todo", escribió la ganadora de Latin American Idol en la imagen.

Mientras en el breve clip reflexionó sobre lo cómoda que se siente con su vida actual: "La vida me ha puesto en el lugar que tanto he soñado, mi paz y mi felicidad no son negociables. Lo demás es pura falacia Hbd To me", finalizó.