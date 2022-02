Shakira y Piqué: 12 años de amor y celebrando el mismo día de cumpleaños

Un 2 de febrero del 1977 nació la artista nativa de Barranquilla famosa en todo el mundo. Shakira Isabel Mebarak Ripoll, nombre de pila de la cantautora colombiana, cumple este miércoles 45 años.

Y 10 años después, un 2 de febrero, pero del 1987, llegó al mundo el futbolista del Barcelona Gerard Piqué, quien cumple 35 años. Sus caminos se cruzaron en el año 2010 durante el Mundial de Fútbol de Sudáfrica y, además de esa gran coincidencia, celebran 12 años de relación y dos hijos en común: Sasha y Milán.

La historia de amor entre las estrellas de la música y el deporte ha pasado por altibajos y hasta sonaron rumores de separación, pero se han mantenido firmes, y prueba del amor que siente la cantante por el futbolista están las canciones que les ha dedicado.

A continuación, rememoramos más de Shakira y Piqué:

El fútbol los unió

La pareja ama el fútbol y se conocieron en el Mundial del 2010. (FUENTE EXTERNA)

Al momento de conocerse, Shakira estaba en la cima y lo siguió estando luego de la canción “Waka Waka” escrita para el Mundial y Piqué participó en el videoclip con varios futbolistas. Luego se vieron en la ceremonia de apertura.

En esos momentos Shakira daba por terminada su relación con Antonito de la Rúa, el hijo del expresidente argentino Antonio de la Rúa, luego de una década juntos.

“Todo empezó cuando estábamos en Sudáfrica y le escribí. Ella estaba ahí porque cantó en la ceremonia de apertura. Me acuerdo que le pregunté cómo estaba el clima”, relató el jugador del Barcelona tiempo después.



La diferencia de edad no ha sido un problema, aunque vale recordar que, en 1997, con apenas 10 años, Gerard daba sus primeros pasos en las divisiones inferiores del Barca, club en el que todavía milita, recoge Infobae.

Ya Shakira había lanzado en el 1995, con 18 años, su exitoso álbum “Pies descalzos”. Luego siguió ¿Dónde están los ladrones?, que vendió más de 10 millones de discos en todo el mundo con canciones como “Tú”, “Ciega, sordomuda”, “Inevitable” y “Ojos así”.

Shakira decidió mudarse a España con él y muchos vaticinaron un romance de unos meses, y en 2012 la cantante confirmó que estaba embarazada de Milán. El bebé nació el 22 de enero del 2013.

El 29 de enero de 2015 nació Sasha, el segundo hijo de la pareja.

Shakira, Piqué y sus hijos, Sasha y Milán. (FUENTE EXTERNA)

Sobre el matrimonio, la estrella latina no está de acuerdo, aunque ama a su pareja. “Para decirte la verdad, el matrimonio me asusta... No quiero que me vea como la esposa. Prefiero que me vea como su novia. Su amante, su novia. Es como una pequeña fruta prohibida, ¿sabes? Quiero mantenerlo alerta”, dijo en una entrevista con 60 Minutos.

“Addicted to you”, “Me enamoré” y “La bicicleta” son algunas canciones que ella le ha dedicado. ¿Falta más prueba de amor?

Este 2022 siguen siendo una de las parejas más sólidas del espectáculo.

Momentos de la trayectoria de Shakira

La nativa de Barranquilla tiene 13 Latin Grammy y tres Grammy americanos.

En 1991 firma contrato con Sony Music y estrena el álbum "Magia"

Para 1993 graba su segunda producción "Peligro".

Fue en 1995 cuando lanza "Pies descalzos", con 18 años, que empieza a destacarse a nivel internacional.

"¿Dónde están los ladrones?", producido por Emilio Estefan en 1998 se convierte en una estrella del pop-rock.

En el 2001, con 24 años, gana su primer Grammy Award en la categoría de Mejor álbum de pop latino.

De los 29 a los 31 años realizó 121 conciertos con su tour "Fijación oral" incluyendo RD.

En 2011 la Academia la nombró como La Persona Del Año, y es la artista más joven en obtener este homenaje.

En el año 2020, a los 43 años, hizo historia en el show de medio tiempo del Super Bowl 2020, junto a Jennifer López, justo en el día del cumpleaños de la colombiana.