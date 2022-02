"El Avioncito", la canción con la que jugadores de Colombia celebraron su triunfo en la Serie del Caribe

Como histórica ha sido señalada la victoria de Colombia en la Serie del Caribe 2022, y esto por varias razones. Primero, lo hicieron tras no haber ganado ni un partido en las anteriores contiendas. Se integraron en sustitución de Cuba y se habían ido en blanco; segundo lo hicieron frente al anfitrión y tercero, vencieron al equipo que clasificó en primer puesto, la República Dominicana, donde seis de sus jugadores formaron parte del equipo todos estrellas, con nombres tan sonoros como el de Robinson Canó.

De acuerdo a medios colombianos, este título puede ser considerado como el más destacado en la historia del béisbol en el país.

Por todas estas razones los jugadores de Los Caimanes de Barranquilla, representantes de Colombia no podían dejar de celebrar este triunfo tras vecer 4 por 1 a los Gigantes del Cibao de la República Dominicana, y lo hicieron a ritmo de una pegajosa canción llamada El Avioncito.

El tema del cantante de champeta colombiano Giblack. Cuando lograron el paso a la final tras vencer a Navegantes del Magallanes de Venezuela y luego de derrotar a Gigantes del Cibao en la gran final, la novena colombiana bailó al ritmo de la canción popular en las redes sociales y realizaron la coreografía.

Más sobre "El Avioncito"

A través de las redes sociales, y en especial en la plataforma TikTok, en el último tiempo se han viralizado múltiples canciones, sin embargo, una de las más populares ha sido 'El Avioncito', champeta interpretada por Giblack. Este tema, ha sido tendencia gracias a su pegajoso ritmo y a la coreografía que se ha vuelto tendencia e incluso ha sido bailada por múltiples famosos en el país.

Tal ha sido la popularidad de la coreografía de 'El Avioncito', que incluso en países asiáticos varios creadores de contenido han subido videos siguiendo los pasos de la canción, que en YouTube ya cuenta con más de 38 millones de visitas. "Me siento muy agradecido y bendecido porque ha sido una de las canciones que me ha sacado del anonimato, el hecho de que se escuche en varios países me llena de felicidad. Aparte de que se oye en Japón y en otros lados, en mi ciudad todo el mundo la ha acogido con mucho aprecio y cariño", sostuvo Adonis Montes, productor de la canción, en diálogo con El Heraldo.