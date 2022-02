Carlos Paulino responde a Kiara Romero: “Me tienes cansado con tantas calumnias”

“Ya me tienes cansado con tantas calumnias y falta de respeto hacia mí”, así respondió en redes sociales el toletero Carlos Paulino a su exesposa, la comunicadora Kiara Romero, tras hacer alusión al pelotero indicando que “vivir un matrimonio al lado de un narcisista me arrastró a una depresión severa”.

En su cuenta de Instagram Paulino sostuvo que decidió hablar sobre el tema porque “no es primera vez que quieren poner mi nombre por el piso”; el jugador se preguntó “¿Cómo una persona que invita a quererse, invita a respetarse y a valorarse como mujer puede atentar contra su vida sin pensar en su hijo? Puede vivir pensando en hacer daño después de un pasado que supuestamente ha superado”.

Agregó que cuando conoció a su expareja ésta ya tenía siete intentos de suicidio y que intentó ayudarla buscando asistencia psicológica “y nunca fuiste, entre muchas cosas más que prefiero no contar porque para mí ese es un pasado muerto y enterrado. Evite que te tiraras del edifico una vez y también que te cortaras las venas”.

“¿Ahora me llamas narcisista?”, pregunta el toletero, “cuando la única que vive trastornada eres tú por no querer cerrar un ciclo que ya quedó en el pasado. Me llamas narcisista cuando aquí la única que tiene la necesidad excesiva de llamar la atención eres tú a costillas mías”.

Paulino acusó a su expareja de “generar conflictos y querer hacerme la vida imposible y dañarme a como dé lugar. Si buscas bien qué significa el término narcisista te describe completamente a ti. Y por favor no me hagas contar todo lo callado por respeto a ser la madre de mi hijo”.

“Espero que sea la última vez que me coloques en tus textos, en tus chismes y en tus cosas yo estoy viviendo mi vida, estoy tranquilo sin meterme con nadie con mi conciencia tranquila y con el corazón en paz; porque mi pasado quedó atrás con todo lo negativo que tú dejaste en el”, añadió.

En su más reciente publicación de Instagram la joven, quien en 2018 cayó de un tercer piso tras un intento de suicidio, mostró por primera vez las secuelas que le dejó este incidente.