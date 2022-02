La inmigrante cubana que se destaca arreglando los closets de los famosos

La inmigrante cubana residente en los Estados Unidos Katherin Fernández, creadora de Closet Detail, se ha dado a conocer ordenando los closets de los famosos y ha logrado el "sueño americano" al lanzar su marca de armarios personalizados.

Fernández ha trabajado para algunas personalidades como la ex Miss Universo Alicia Machado, la modelo Aleyda Ortiz, la actriz Scarlet Ortiz, la periodista María Celeste Arrarás.

Una nota de prensa enviada a este medio refiere, además, que otras famosas son las presentadoras Mirka de llanos, Francisca, Adamari López, Rachel Díaz, el urbano Jacob Forever, el humorista Alexis Valdez, Aylin Mújica, Zuleika Rivera, Imaray Ulloa, Yul Burkle, entre otros.

De su historia, narra lo siguiente: "No te puedes imaginar la cantidad de veces que le escribí a artistas e influencers para que me dieran la oportunidad de transformar sus armarios. Fueron cientos de mensajes sin respuesta, en verdad cientos, pero nunca perdí la fe, y seguí perseverando. Muchísimos famosos me dijeron que no, y fue duro, pero durante meses insistí. Recuerdo que le daba copy and paste (copiar y pegar) [al mensaje] de la misma persona, hasta que un día recibí respuesta".

Continúa relatando: "Y ahí comenzó este boom (auge) que hoy nos tiene la agenda cargada de trabajo hasta el año próximo 2022”.

Katherin Fernández es la creadora de Closet Detail, junto a su esposo Abdiel Rodríguez, de 45 años.

Trabajaron duro en áreas y empresas que no los satisfacían y por eso Katherin y Abdiel decidieron aventurarse en un rubro que, aunque no conocían del todo, despertaba un gran talento y capacidad de desarrollo en ambos.

“Después de trabajar en supermercados, en compañías de zapatos, restaurantes, en el acuario con los animales, en carpintería, nos dimos cuenta de que vivíamos inmensamente frustrados. La verdad, ninguno de los dos teníamos experiencia haciendo clósets, pero teníamos muchas ganas de salir adelante, y con eso nos bastó”, dijo Katherin sobre el inicio de Closet Detail, empresa fundada en Miami, en marzo del año 2017.

“Fueron tantas las dificultades que pasamos, que es imposible no llorar cuando lo recuerdo. No teníamos dinero ni para comer, compartíamos hasta la sopa cuando íbamos a un restaurante, porque no nos alcanzaba para más. Yo trabajaba y estudiaba inglés, así que comía en el carro cualquier cosa, fue una época muy dura”, recordó la joven.

Katherin Fernández ha transformado el hogar de artistas de Miami como Jacob Forever y Los Pichy Boys, estos últimos, humoristas e influencers cubanos que resaltan su historia de éxito y superación.

Aconseja a otros a cumplir sus sueños: "Mi mensaje para todas las personas que tengan un sueño de emprender en algo es que confíen en ustedes mismos. Escuchen a su corazón y nunca se rindan aúnque el mundo se esté cayendo y aparezcan miles de trabas para seguir ese camino. Nunca abandones tus ideas y recuerda que si yo pude, ustedes también", finalizó.

Su cuenta @closet_detail tiene más de 200 mil seguidores.