¿Piropo o irrespeto? Comunicadora Larimar Fiallo se queja de agente de la Digesett

La comunicadora Larimar Fiallo protagonizó un incidente con un agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), quien para fiscalizarla por usar su celular mientras conducía, utilizó un vocabulario que esta calificó como un "irrespeto".

La panelista del programa radial de humor El Mañanero grabó parte del momento en que era fiscalizada y fustigó las palabras del raso Toribio Rosario, quien le dijo: “Señorita, con lo buena que usted está, permítame su documento”.

La ex miss República Dominicana aseguró que no puso objeción alguna a la multa pero que debía denunciar lo que hizo el agente para que aprendiera que esa no es la forma para detener a una ciudadana ante la infracción de las leyes de tránsito.

“Para la próxima ocasión no pare a ninguna ciudadana y le diga que está buena, porque esa es una falta de respeto”, reclamó.

En un post que luego eliminó de sus redes sociales, reseñó parte del incidente que no fue grabado, en el que el raso insistía en seguir utilizando las mismas expresiones, alegando que por decirle que “estaba buena” no le faltaba el respeto.

“En varias ocasiones, antes de grabarlo, le dije que no me volviera a hacer eso e insistió que él no hizo nada mal. Llamó al supervisor el cual escuchó admitir que me dijo que estaba burlada de buena, este se sorprendió, pero no dijo nada. Jamás se ofreció una disculpa por romper un protocolo serio y de carácter legal... si esto me hubiese pasado a las 9:00 de la noche en esa misma calle, ¿cómo se supone que debía sentirme?, ¿segura?”, reflexionó.

La comunicadora aseguró que, tras una conversación con el titular de la Digesett, Ramón Antonio Guzmán Peralta, este le aseguró que reentrenaría al agente para que maneje mejor el protocolo de detención hacia los ciudadanos. Además, enfatizó que el raso no perderá su empleo.

“Las autoridades me garantizaron la integridad de su empleo y su reentrenamiento para manejar mejor el protocolo de detención y multa de los y las ciudadanas. Todos estamos tratando de construir un país mejor y me complace que las autoridades demuestren eso”, finalizó.

El hecho ha encendido el debate en las redes sociales entre quienes apoyan la acción de Larimar y los que consideran que su denuncia fue una exageración que pudo poner en peligro el trabajo del raso.