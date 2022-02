Wolf, el nombre del segundo hijo de Kylie Jenner con Travis Scott

La joven empresaria y modelo Kylie Jenner se convirtió en madre por segunda vez el pasado 2 de febrero.

Este viernes, la menor del clan Kardashian, reveló el nombre de su hijo producto de su relación con el rapero Travis Scott, al cual bautizó con el nombre de Wolf Webster.

En español el significado es Lobo. En tanto que la primogénita, que nació justamente el 1 de febrero, pero del 2018, se llama Stormi Webster, que en español significa Tormenta.

Refiere la revista Hola! que a diferencia de otras ocasiones, la revelación del nombre ha llegado de manera directa y sencilla mediante sus historias de Instagram. Kylie publicó una imagen en blanco y negro agarrando la manito del bebé y días después compartió el nombre, igual, en blanco y negro.

El nombre, de origen alemán, se define como feroz e inteligente y podría ser una abreviación de Wolfgang, aunque la pareja no se ha pronunciado todavía sobre los motivos por los que han tomado la decisión de llamarle así.

Sus primos tienen nombres peculiares. Dream (Sueño) es la hija de Robert Kardashian, mientras que True (Verdad) es la hija de Khloé Kardashian. En tanto que los más llamativos son los herederos de Kim Kardashian y Kanye West: North (Norte), Saint (Santo), Chicago y Psalm (Salmo).

La empresaria reveló el nombre en sus historias de Instagram. (@KYLIEJENNER)

RELACIONADAS Kylie Jenner da a luz a su segundo hijo con Travis Scott

Jenner y Scott, quienes ya habían anunciado el embarazo a los medios en septiembre del 2021, confirmaron oficialmente su noviazgo en el 2017 después de que fueron vistos juntos en el Festival de Coachella. Las noticias del segundo embarazo fueron una sorpresa para todos, ya que Travis y Kylie han terminado y reiniciado su relación en varias ocasiones.

Asimismo, a pesar de que en este embarazo Kylie ha protegido más la intimidad de su familia, hace unos meses compartió con sus seguidores imágenes del baby shower de su segundo hijo.

Kylie Jenner es fundadora y propietaria de la empresa de cosméticos Kylie Cosmetics y desde los diez años ha participado junto al resto de su familia en la serie de telerrealidad “Keeping Up with the Kardashians”.