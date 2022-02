Rosalía le regala a Rauw Alejandro calzoncillo con su cara impresa

Rosalía y Rauw Alejandro son una de las parejas más importantes de la música urbana, y desde que hicieron pública su relación no han dejado de demostrarse su amor con diversas muestras de cariño.

Y es que para celebrar San Valentín, la cantante española le regaló al artista puertorriqueño ropa con fotos de ella impresa, incluyendo un calzoncillo.

A través de la cuenta de Instagram alterna de la intérprete de "Malamente", holamotomami, fueron publicadas las diversas piezas de vestir le regaló a su pareja, entre ellas también un poloche y un abrigo, y se puede presenciar a Rauw modelando su nuevo calzoncillo.

El artista no se quedó callado y compartió con sus millones de seguidores el regalo que le hizo la intérprete de "Saoko" a través de su historia en Instagram, diciendo "Mi novia acaba de romper con estos regalos, nuevo calzoncillo favorito desbloqueado. Feliz San Valentín".

Seguido de esta publicación realizó otra donde manifestó que Rosalía siempre sabe como hacerlo reír y que es la mejor compañera que la vida le ha regalado.

"Real no saben lo mucho que me hace reír esta mujer, siempre encuentra la forma de sacarme una sonrisa no importa qué día esté teniendo. La persona más extraordinaria que he conocido. La mejor compañera que la vida me ha podido regalar", expresó.

También reafirmó que la cantante española es el amor de su vida y que desea pasar el resto de sus días junto a ella.

"Con ella quiero aprender y seguir creciendo hasta que sea un viejito con 105 años y ojalá estar a su lao' a esa edad meciéndonos en la silla al frente de casa hablando de to'lo que vivimos de to' lo que logramos, si la vida así lo quiere", añadió.

Rauw Alejandro confiesa querer pasar el resto de sus días junto a Rosalía. INSTAGRAM DE RAUW ALEJANDRO. Rauw Alejandro mostrando el regalo personalizado que le hizo su novia Rosalía. INSTAGRAM DE RAUW ALEJANDRO

Al parecer la relación de los famosos cantantes Rosalía y Rauw Alejandro, de 28 y 29 años, respectivamente, va en serio ya que hace unos días salió a la luz que incluso compraron una lujosa mansión en el municipio Manresa, en España valorada en más de dos millones de euros.