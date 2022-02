Famosos que disfrutaron como cualquier 'fan' el Super Bowl 2022

Durante la celebración del Super Bowl XLVI del año 2022, donde se coronaron Los Ángeles Rams, el momento más esperado dentro del mundo del espectáculo es el show de medio tiempo, o Halftime Show en inglés, en el cual las estrellas de Hollywood se juntan a disfrutar de los artistas en escena y la continuación del juego.

En la edición número 56 del evento, celebrado en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California, decenas de artistas se quitaron el traje de 'famosos' y se pusieron el de 'fanáticos', es decir, gozaron del show de medio tiempo más que cualquier otro asistente, mientras cantaban las leyendas del hip hop Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Kendrick Lamar, 50 Cent y Eminem.

Para muestra, un botón, y es el video de Justin Bieber cantando a todo pulmón "Lose yourself" de Eminem o Jennifer López al lado de su novio Ben Affleck bailando mientras sonaba de fondo Snoop Dogg.

Otras celebridades que estuvieron en primera fila fuero el príncipe Harry, Mark Wahlberg, Jay-Z, Sean Penn, Kendrick Lamar, Woody Harrelson, George Clooney, Matt Damon, Justin y Hailey Bieber y Kendall Jenner, entre otros.

En Diario Libre hacemos un recuento de los mejores momentos captados, porque los famosos también adoran a otras estrellas.

Justin Bieber siendo el Stan de Eminem

justin bieber siendo stan de eminem >>>>>>>>>> pic.twitter.com/a1oGZecDue — Andrea (@aher7_) February 14, 2022

En el universo de la cultura pop es recordada la iconica canción "Stan" del rapero Eminem del año 2000, un tema que recrea a un joven rubio super seguidor de Eminem que le escribe una carta, mientras su vida personal pasa por un torbellino. Y bueno, siendo honestos, Bieber pareció el Stan del 2022, a juzgar por su euforia al cantar "Lose yourself" en el momento de Eminem en el gran escenario.

Además, disfrutó del juego de fútbol americano junto a su esposa Hailey Bieber.

"Justin Bieber, un fan más de Eminem", fue el comentario más repetido de Twitter.

Jennifer López y Ben Affleck

¿Show de medio tiempo? No, dame más de Jennifer Lopez y Ben Affleck. #SuperBowl pic.twitter.com/lT2c8ZkHFV — Emanuel Juárez (@EmaJuarezOk) February 14, 2022

Jennifer López protagonizó el espectáculo de medio tiempo de 2020 con Shakira. Ella más que nadie sabe la presión que se vive en esos 14 minutos aproximadamente de presentación.

Es por eso que este domingo estaba como cualquier fanática bailando los éxitos de rap y R&B de Mary Jane Blige y Snoop Dogg. Varios videos colgados en Twitter lo confirman. Su prometido, el actor Ben Affleck, también dio sus pasitos.

Sorry pero Jennifer Lopez viviendo la vida y perreando con Ben Affleck fue mi highlight????#SuperBowl pic.twitter.com/01XzKZT5ap — Cami Arostegui (@camm_arostegui) February 14, 2022

LeBron James

Bron was going off at the halftime show ??



(via @KarisaMaxwell)pic.twitter.com/Uwn7kXvxqi — Bleacher Report (@BleacherReport) February 14, 2022

LeBron James también se le vio bailando y cantando, mostrando una parte relajada y fuera de la cancha de la NBA. No cabe duda que el rap está dentro de sus gustos musicales.

Kanye West

Kanye West durante el medio tiempo del Super Bowl. ???? pic.twitter.com/PxKI35f3Ds — LIT Culture (@LITCULTUREMAG) February 14, 2022

A pesar de la polémica que vive en medio de su separación de la celebridad Kim Kardashian y la protección de sus cuatro hijos, el rapero fue a relajarse al Super Bowl y se hizo acompañar de su hija North.

Es cierto que Kanye no le gusta sonreír y parece más aburrido de la cuenta, pero el video que destacamos en esta nota da muestra que West se vaciló el show de sus colegas. ¿Habrá querido cantar con ellos?

Por cierto, el novio de Kim, el humorista Pete Davidson, estuvo en el evento. ¿Habrán coincidido?

Alex Rodríguez

Aquí esta el hombre Alex Rodriguez @AROD disfrutando del medio tiempo #SuperBowl pic.twitter.com/ZzVpqF3AUT — Rafael Duran (@RafaelDuran_RD) February 14, 2022

Y hablando de ex, se dice que muy cerca de JLo y Ben Affleck se encontraba el expelotero Alex Rodríguez, con quien ella estuvo comprometida.

Reporta Telemundo que como era de esperarse, los ojos de todos estaban puestos en este reencuentro, pero al parecer no se dio.

ARod es seguidor del deporte y gozó al máximo de este evento.

The Weeknd

The Weeknd lors de la prestation d’Eminem au #SuperBowl pic.twitter.com/vqTmUqh4wd — The Weeknd Actualités ???? (@TheWeekndFrance) February 14, 2022

La estrella canadiense The Weeknd fue el único artista del Super Bowl en 2021. Este año fue como fanático y si que bailó y coreó aquellos éxitos de los 90 y el 2000 de la cultura hip hop.

Sin dudas, esa noche se juntaron las leyendas con los ídolos.

Otros famosos

HUGS from Jay Z and Rodney Harrison ahead of #SBLVI on @NBC and @peacockTV! ?? pic.twitter.com/HJdTfv6fzg — Sunday Night Football on NBC (@SNFonNBC) February 13, 2022

La empresa de Jay-Z, Roc Nation, es la productora del Halftime Show.

Dwayne Johnson

Dwayne Johnson "La Roca" se encargó de animar antes del show.

El humorista Pete Davidson fue otro de los que asistió al evento. (FUENTE EXTERNA)

Pete Davidson

