¡Rompe el silencio! Belinda habla sobre su ruptura con Christian Nodal

Tras hacer pública su separación de Belinda, Christian Nodal ha hecho una serie de declaraciones en respuesta a los ataques de los cibernautas, mientras la cantante guardaba silencio. Pero ahora, en vista de la controversia que ha generado la ruptura, Belinda ha decidido pronunciarse por primera vez sobre el tema.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de ‘Dopamina’ aseguró que se encuentra muy dolida por la separación, por lo que en los próximos días se centrará en buscar estabilidad tanto espiritual como profesional.

“Belifans, quiero agradecer todo el amor y apoyo incondicional que siempre me han demostrado. Estos días han sido difíciles. Ustedes más que nadie saben que soy una persona introvertida porque trato de cuidar mi corazón, pero inevitablemente me duele y mucho”, escribió.

Texto íntegro compartido por Belinda. (INSTAGRAM)

La artista también aprovechó para pedir respeto ‘hacia los demás’, agregando que cierra este ciclo aprendiendo que “el día que una mujer pueda no amar con su debilidad, sino con su fuerza, no escapar de sí misma, sino encontrarse, no humillarse sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida”.

El cantante de regional mexicano fue quien dio a conocer la separación mediante una Instagram storie. En el texto señaló que había sido una decisión en conjunto. “A todos mis fans y amigos de la prensa quiero compartirles que hemos decidido darle fin a nuestro compromiso y nuestra relación de pareja, llevándonos cada uno lo mejor del otro”, expresó.

Nodal señaló en ese momento que tanto él como Belinda vivirían el duelo de su ruptura a su manera y dijo que esas serían las únicas declaraciones que realizaría sobre el tema, exigiendo respeto para ambos.