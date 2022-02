El Mayor Clásico se somete a cirugía estética: “Pocos urbanos admiten sus retoques estéticos”

El exponente urbano El Mayor Clásico nueva vez da de qué hablar, en esta ocasión por someterse a un procedimiento quirúrgico conocido como 'Spartan Body', que consiste en destacar o definir el grupo muscular del abdomen anterior, la espalda y los brazos.

Tal y como aseguran en un comunicado, el intérprete de ‘Mi cuerpo está rulay’ llevaba años lidiando con el sobrepeso y, pese a hacer todo lo posible para disimularlo, ya estaba afectando su salud carrera y carrera artística.

“Yo vivo de mi imagen, las marcas me solicitan y también soy actor, entendía que tenía que hacerlo. Ya era momento, no solo por un tema estético, sino por mi salud”, aseguró el cantante, agregando que debido al sobrepeso no tenía el mismo rendimiento físico que antes sobre el escenario.

Con esta decisión, Emmanuel Reyes (nombre de pila del urbano) busca romper con la creencia de que los hombres tienen como única opción el ejercicio físico para mejorar su aspecto. “Al realizarme este procedimiento yo quiero ser un ejemplo para mis colegas. Son muy pocos los urbanos que admiten sus retoques estéticos. Sin embargo, hay muchos que lo necesitan y no se atreven por temor”, dijo.

El Mayor Clásico instó a todos los hombres con sobrepeso considerar la cirugía estética como alternativa para mejorar su salud. “Nuestra salud debe ser más importante que todo y si tienes que tomar esta decisión para cuidar de ti mismo, tómala, no importa lo que vayan a pensar. Debemos romper con esos mitos que no hace más que retrasarnos”, externó.

Al ser cuestionado sobre sus próximos proyectos luego de este procedimiento, comentó que se prepara para las próximas presentaciones internacionales en Ecuador, Chile, Colombia, Estados Unidos y España, además del lanzamiento de la canción del verano ‘Llegó tu para’.

Según las informaciones suministradas, el urbano se encuentra en perfecto estado de evolución tras la intervención quirúrgica, realizada por el cirujano plástico y reconstructivo Eduardo Veras.