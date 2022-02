Rodrigo Aguirre, un artista detrás de la creación de joyas de lujo para urbanos

El arte del experto en Joyas Rodrigo Aguirre Jr., quien con su innovación en diseños ha logrado llamar la atención de artistas, es un diseñador de joyas de la ciudad de Nueva York, quien se ha diferenciado por sus creaciones coloridas que realza cada una de sus joyas, además de las incrustaciones de diamantes que le dan un toque único a sus piezas.

“Sueño con que algún día mis creaciones puedan estar en museos", dijo Junior Joyas, como es conocido en medio artístico.

Agregó que “me gusta guiar y orientar a los demás, que entiendan lo impresionante que es este mercado, así como el valor que tienen las joyas y los diamantes a la hora de crear una pieza exclusiva”.

De los artistas urbanos con quien ha trabajado se encuentran Ñengo Flow, Kevin Roldan, Nio García y Guaynaa.

En el mundo del arte y el diseño, hay muchas discusiones en torno al tema de si la fabricación y la creación de joyas es arte o no, para muchas personas es sí, pero para Rodrigo Aguirre esto siempre fue un reto. “Muchas veces entendía que yo no estaba haciendo lo correcto, que no estaba yendo por el buen camino porque pensaba diferente al resto de las demás personas, pero el tiempo me dio la razón al lograr el éxito que tanto buscaba en esta profesión y poder posicionarme como uno de los principales creadores de Joyas, además de lograr el respaldo de los artistas de música urbana”, expresó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rodrigo Aguirre (@junior_joyas1)

La información precisa que Aguirre comienza su carrera a la edad de 15 años, siguiéndole los pasos a su padre quien también fue un vendedor y diseñador de joyas. Estudió en una importante escuela de Gemología. Hasta el momento, Rodrigo se destaca en el mundo del diseño de joyas, especializándose en la creación de relojes.