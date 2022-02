Madre de J Balvin es ingresada en cuidados intensivos por complicaciones del COVID-19

Alba Mery Balvin, madre del artista urbano J Balvin, fue ingresada en una unidad de cuidados intensivos (UCI) la mañana del jueves, luego de sufrir complicaciones derivadas del COVID-19. Así lo informó el propio colombiano a través de las historias de su cuenta de Instagram.

“Gracias a todos los que se han preocupado por mi madre. Está en cuidados intensivos, empeoró la situación, pero eso es parte de la vida. Fuerza para todos los que también tienen un familiar enfermo, que la están pasando mal”, comentó el intérprete de ‘Mi gente’ visiblemente afectado.

Más tarde, Balvin compartió una foto en la que se aprecia a su padre acariciando a su madre mientras ella se encuentra en cama conectada a un respirador artificial con el siguiente escrito: “Esto sí es importante. Esto es lo que nos enseña que la vida es una constante incertidumbre. Piensen en cómo AMAR al otro y no DESTRUIR… Madre, tú me enseñaste a no tener miedo al miedo… pido sabiduría a Dios para que en las olas de maldad solo brille en mí la paz”.

La progenitora de José Álvaro Osorio Balvin, nombre de pila del artista, lleva días hospitalizada por COVID-19. “Mi madre está en la clínica porque el oxígeno se le bajó por COVID-19. Pido oraciones por ella, porque podamos salir de esto”, comentó en ese momento el cantante urbano en su Instagram.