Adamari López muestra cómo luce su cuerpo tras pérdida de peso

La presentadora de televisión puertorriqueña Adamari López no deja de sorprender a su seguidores desde que mostró su impactante cambio físico, y es que ahora dejó ver cómo verdaderamente quedó su cuerpo tras la pérdida de peso.

En las redes sociales aparece una fotografía donde se puede ver a la también actriz posar con un traje de baño color blanco junto a otra chica, luciendo una figura espectacular a sus 50 años de edad y más segura de sí misma que nunca, mostrando la flacidez y estrías en su abdomen.

Adamari comenzó a tener problemas con su peso tras padecer cáncer, por lo que al superarlo, su meta fue recuperar su figura, por lo que desde hace unos meses, ha mostrado en sus redes sociales los entrenamientos que hace para estar en forma por su salud.

Desde entonces, la conductora se ha sometido a distintos entrenamientos y dietas para poder lograr su meta y mantener su figura con el paso del tiempo.

López es desde hace más de dos años la primera embajadora latina al programa de bajar de peso y vida sana de Oprah Winfrey WW (Weight Watchers).

Desmiente bariátrica

Muchos acusan a la presentadora del programa "Hoy Día" de compartir publicidad engañosa debido a que no creen que la esbelta figura de Adamari sea gracias a solo dieta y ejercicio.

“No me he hecho ninguna operación bariátrica, no está en mis planes hacerme operaciones... Después del cáncer, que es con la única operación que me hice en toda mi vida, no he estado en el hospital, bueno estuve en el hospital por la experiencia tan mala que me dio de la influenza, pero nunca he estado en un hospital para operarme de ninguna otra cosa que no sea de cáncer”, dijo al periódico La Opinión de Los Ángeles, ante los comentarios que han surgido de que se sometió a una bariátrica para acelerar la pérdida de peso.