Courteney Cox sobre sus retoques estéticos: “Traté de perseguir la juventud durante años”

Envejecer es un proceso inevitable que no todos asimilan de la misma manera. Mientras algunos lo toman con optimismo, hay quienes se rehúsan a aceptar el paso del tiempo. Este último era el caso de Courteney Cox, quien hace poco reveló que se sometió a múltiples procedimientos cosméticos para lucir más joven.

En una entrevista para la revista Sunday Times Style, la actriz de ‘Friends’ de 53 años reconoció que en un principio trató de luchar contra el envejecimiento con todo tipo de tratamientos estéticos. Sin embargo, luego se dio cuenta de que se había obsesionado y estaba quedando irreconocible.

“Hubo un momento en el que decía: ‘Estoy cambiando. Me veo más vieja. Y traté de perseguir esa juventud durante años”, contó, agregando que recapacitó sobre lo extraña que lucía cuando los medios se empezaron a hacer eco de su cambio físico. “Tenía que parar. Era una locura”.

Pese a que ahora ha aprendido a aceptar el paso del tiempo, por lo que ha renunciado a los procedimientos estéticos, Cox señaló que es fanática de los productos cosméticos antiedad. “El escrutinio es intenso, pero no sé si podría ser más intenso del que yo misma me he puesto. Soy una prostituta de productos. Intentaré cualquier cosa”, reveló.

La presión social con la que deben lidiar los famosos, sobre todo las mujeres, de siempre verse bien a pesar de la edad fue un factor que influyó en que cometiera errores de los que en la actualidad se arrepiente.

“Envejecer no es lo más fácil, pero Hollywood lo hace más difícil. Creo que tenemos que aceptarlo porque no hay forma de escapar. Crecí pensando que la apariencia era lo más importante, y eso es un poco triste, porque me metí en problemas”, señaló.

Cox, quien está comprometida con el miembro de la banda Snow Patrol Johnny McDaid, de 45 años, y tiene una hija de 17, dijo que decidió disolver todos los rellenos faciales y ha aprendido “qué disfrutar, qué tratar de hacer más y qué dejar ir”.