Madre de J Balvin presenta mejoría, según el equipo médico

Después de días de angustia e incertidumbre, parece ser que J Balvin y su familia empiezan a ver la luz al final del túnel. La salud de Alba Mery Vázquez, madre del artista, se encuentra evolucionando positivamente luego de que la semana pasada fuera ingresada en una unidad de cuidados intensivos por complicaciones derivadas del COVID-19.

Así lo dejó saber el equipo médico de la progenitora del colombiano en declaraciones ofrecidas a Noticias Caracol. Los doctores aseguraron que en las últimas horas la señora ha presentado una leve mejoría, por lo que le comenzaron a bajar la sedación y la asistencia de oxígeno.

Asimismo, explicaron que la evolución de Alba Mery se ha complicado debido a las enfermedades prexistentes que padece, pero que está recibiendo tratamiento para que pueda salir lo antes posible de la unidad de cuidados intensivos.

En los últimos días, J Balvin ha utilizado sus redes sociales para pedir oraciones por su madre y para mantener a sus fanáticos al tanto de todo lo que ocurre. Lo último que informó a través de sus historias es que tuvieron que ponerle suero, mientras su mamá continúa hospitalizada.

“yo estaba en la clínica. Me pusieron suero, pero me dijeron que es por no dormir. No es nada grave, estoy bien, aquí lo que importa es mi mamá. Gracias a todos”, dijo el intérprete de ‘Mi gente’.

La progenitora de José Álvaro Osorio Balvin, nombre de pila del artista, fue hospitalizada por COVID-19 a principios de febrero. El 17 de referido mes el cantante informó que tuvo que ser trasladada a terapia intensiva por complicaciones.

“Gracias a todos los que se han preocupado por mi madre. Está en cuidados intensivos, empeoró la situación, pero eso es parte de la vida. Fuerza para todos los que también tienen un familiar enfermo, que la están pasando mal”, comentó visiblemente afectado en ese momento.