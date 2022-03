La contundente respuesta de J Balvin a Residente

“Los problemas se resuelven no devolviendo maldad, un caballero nunca habla, aunque sepa la verdad”. Estas letras corresponden a una de las canciones más recientes del colombiano J Balvin, las cuales cantó en un story se tomo como respuesta al cantante boricua René, mejor conocido como Residente, quien en días anteriores atacó ferozmente al artista en una canción.

Es que la guerra que ambos habían protagonizado hace unos meses atrás y que aparentemente se había quedado en el olvido, fue revivida por el exintegrante del dúo “Calle 13”, quien el pasado jueves, a través del su nuevo tema en colaboración con el productor argentino BZRP, dedicó unas fuertes palabras contra al colombiano.

Sin embargo, el sencillo de J Bavin, no tiene nada que ver con violencia, el reguetonero invita al rapero a practicar el amor y el silencio, sin incitar al odio ni al desprecio del otro.

El intérprete de temas “Mi gente”, “Say my name” y “La canción”, además, recurrió al sentido del humor con varias publicaciones en las que no cesaba de repetir una frase: "Me entiendeeee" y aclaró que su nuevo sencillo está dedicado a su madre que estaba pasando un proceso de salud delicado, a los valores y al silencio.

"Me entiende, lo único importante es mi familia" J Balvin Cantante “

El colombiano citaba, entre risas, la expresión mientras la compartía con su gente, comía unos aperitivos y llegaba a su casa, dejando claro que lo más importante para él en estos momentos es su vida y su familia.

Raíz del conflicto

Todo inició el pasado año previo a los Latin Grammy, cuando J Balvin convocó a otros músicos urbanos a no asistir al evento al entender que en ese evento internacional no los valoran como género musical, aunque sí lo necesitan.

Ante este planteamiento emitido por Twitter, Residente señaló que no entendía cómo el colombiano tuvo el atrevimiento de hacer ese llamado, si para varios colegas esa ceremonia significa su primera nominación; además, figuras legendarias en la música también serían reconocidas. Luego, lo atacó directamente al decirle que sus palabras no eran coherentes y le recordó que, en la edición anterior, obtuvo 13 nominaciones.

El nombre del nuevo material de Residente es ‘BZRP Music Sessions #49' y se divide en tres capítulos: “En un lugar de la mancha...”, “Mis armas son mis letras” y “El caballero de los espejos”; este último con una duración de poco más de tres minutos, es totalmente dedicado a J Balvin. La canción de Residente ya acumula más de 32 millones de reproducciones en YouTube.