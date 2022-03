Kanye West está en República Dominicana con "la doble de Kim Kardashian"

Hace apenas dos días que se hizo oficial el divorcio de Kanye West y Kim Kardashian y, al parecer, el rapero no guarda luto y aprovechó para celebrar su libertad legal junto a su nueva novia, Chaney Jones, en las paradisíacas playas de Punta Cana, al Este de la República Dominicana.

De acuerdo con unas fotos que fueron compartidas en dos historias de Instagram por el joven empresario Gamal Hache, la parejita también está disfrutando de la mejor gastronomía de la zona, debido a que fue vista en un popular restaurante.

La influiencer Chaney Jones, considerada como la doble de Kim Kardashian, ya comparte selfies con el rapero en las historias de sus redes sociales.

¿Quién es Chaney Jones?

No es la primera vez que se les ven jutos. El pasado 24 de febrero fueron sorprendidos en Miami, Florida, en una actitud romántica y luego de una cita mientras ambos no podían parar de reír, por lo que de inmediato fueron relacionados y aseguraban que se tratana de su nueva conquista. La llamada prensa rosa no se equivocó.

Pero hablemos un poco de Chaney Jones. Es una modelo e influencer cuya belleza la ha llevado a ser comparada con Kim Kardashian, pues los fans de la empresaria aseguran que tienen un impactante parecido físico que habría llevado a Ye West a conquistarla, y es que algunos internautas insisten en que el rapero no ha podido superar su antigua relación.

Chaney Jones, de 24 años, se dedica a compartir su vida privada, viajes y estilo en redes sociales. Aunque se sabe poco sobre su trayectoria, cuenta con más de 200 mil seguidores en Instagram donde ha dejado evidencia de su indudable parecido con la estrella de las Kardashian.