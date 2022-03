Anuel también fue conquistado por el sazón de Yailin: "Yo cocino"

La pareja de artistas urbanos Anuel AA y Yailin "La Más Viral" está más enamorada que nunca. Así lo dejó saber en una entrevista en la que los "tortolitos" derrocharon complicidad y mucho amor.

Además de hablar de cómo se produjo el flechazo, siendo Yailin la que le mandó emoji de "un corazón" por Instagram por primera vez.

Pero hay algo más que al parecer encantó al puertorriqueño, y es aparentemente el sazón de su amada. "Yo cocino", afirma orgullosa la intérprete de "Quién me atraca a mi".

"Él sabe que le hice unos espaguetis a él que se quedó loco", expresó la criolla sobre sus dotes culinarios.

"El dominicano y el puertorriqueño son vecinos, se parecen en muchas cosas, hasta en la comida", cuenta Emmanuel Gazmey, nombre de pila del artista, en una entrevista exclusiva con la revista People en Español.

La pareja, que prácticamente diario realiza un live que supera los 80 mil conectados, da detalles de su día a día. Durante su estancia en Miami, Yailin fue complacida visitando un restaurante dominicano. El artista también expresa en esos videos que le gusta la comida dominicana.

En otro tema, la futura señora Gazmey prontó conocerá al hijo de su pareja, Pablo, de 7 años. "Mi hijo está bien, está en Puerto Rico con la mamá. Todavía no la conoce porque Yailin acabó de llegar a Miami y el nene está en Puerto Rico porque él estudia allá", cuenta él. "Mi hijo es la luz de mis ojos".

Los cantantes se visualizan en el futuro teniendo hijos. "Ay Dios mío, que sean los que Dios mande para acá", dice Anuel, quien asegura que Yailin será una gran mamá. "Me gustan los niños, a veces me siento con algún niño o niña y vuelve el tiempo atrás. Me siento pequeña, me pongo como un muchacho a meterle conversación", cuenta ella risueña.

Por las críticas que ha recibido la dominicana, Anuel la ha defendido a capa y espada de los comentarios crueles de las redes sociales. "Él sí sabe quién soy en realidad. La gente nada más ve lo que se ve por redes. Es algo normal ya. Uno se levanta famoso y se acuesta famoso. No lo digo ni fronteando, pero así es. Uno se acostumbra y ya", dice Anuel sobre las presiones que trae estar bajo los reflectores. "A veces uno quiere no ser tan famoso para poder hacer cosas normales", afirma Yailin.

Aunque estos todavía no han puesto fecha para la celebración de la boda, la pareja parece estar viviendo su luna de miel. Anuel confirmó que la dominicana es lo mejor que le ha pasado, que le da paz y felicidad.

