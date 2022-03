El peculiar nombre que eligieron Elon Musk y Grimes para su segundo hijo

Elon Musk no deja de acaparar titulares, y esta vez sorprendió a muchos con una noticia muy bien guardada. El empresario dio la bienvenida a su segundo hijo en común con la cantante Grimes.

La pareja recibió a una niña, a la que llamaron Exa Dark Sideræl, un nombre muy peculiar como el de su primogénito, X Æ A-12.

Grimes confesó el secreto durante una entrevista con la revisa Vanity Fair, ya que durante la llamada telefónica se escuchó el llanto de un bebé. Fue ahí donde contó que, a través de gestación subrogada, ella y Elon volvieron a vivir la dicha de ser papás en diciembre de 2021.

Aclaró que optaron por este método ya que tuvo complicaciones graves durante su primer embarazo, problemas de salud 'aterradores' por los que no podía volver a pasar.

¿Qué significa Exa Dark Sideræl?

"Exa se refiere a un término de supercomputación, exaFLOPS, mientras que Dark representa 'lo desconocido' [...]. La gente le teme, pero realmente es la ausencia de fotones. La materia oscura es el hermoso misterio de nuestro universo", explicó Grimes.

En tanto que Sideræl “es el verdadero tiempo del universo, de las estrellas, el espacio profundo, no nuestro tiempo relativo de la tierra”, aseguró la canadiense.

Grimes parece no descartar la posibilidad de volver a ser mamá para hacer realidad el sueño de tener otra hija con un nombre especial. “Una niña llamada Odysseus es mi sueño”, aseguró.

Grimes y Elon Musk

El pasado mes de septiembre, Elon, de 50 años, y Grimes de casi 34, supuestamente pusieron fin a su relación, luego de casi dos años de haberse convertido en padres de X Æ A-12.

La pareja logró arreglar las cosas, aunque no de una manera tradicional. “Quizá me referiría a él como mi novio, pero somos muy fluidos. Vivimos en casas separadas. Somos mejores amigos. Nos vemos todo el tiempo... No espero que otras personas lo entiendan", afirmó Grimes a Vanity Fair.