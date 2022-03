Así luce Amara la Negra en su última etapa de embarazo

El embarazo le ha sentado bien a la cantante Amara la Negra. A meses de dar a la luz la también actriz y presentadora de televisión mostro con orgullo su figura demostrtando que se puede ser sexy estando embarazada.

"La Mamá de Las Niñas. Quién dijo que por estar embrazada no puedo ser sexy. Esta negra gusta", escribió la cantante junto a varias fotografías en bikini.

No es la primera vez que la artista luce con poca ropa durante su embarazo. Al dar a conocer su estado la joven lo hizo a su estilo con fotos que dejaron poco a la imaginación.

"No puedo esperar para conocer a mis bebés. No puedo esperar para ser su madre. Sueño todos los días con ver allí la cara, cómo van a oler, allí las diminutas piernas", escribió Amara en para acompañar las imágenes que dio a conocer en su cuenta de Instagram. "¡Finalmente entiendo ahora lo que significa amar a alguien tan puramente! Estaría dispuesta a hacer cualquier cosa y todo para proteger a mis ángeles. ¡Quiero convertirme en una mejor mujer para ellas! ¡Quiero hacer más! ¡Realmente me siento valiente!".

La bailarina hizo una importante confesión al asegurar que "¡gracias a mis niñas por fin estoy perdiendo el miedo!", al tiempo que no dudó en mostrar el lado sexy de su embarazo. Los cibernautas reaccionaron ante estas imágenes y mensaje con algunos consejos y halagos.