Kim Kardashian confirma noviazgo con Pete Davidson

Luego de que la empresaria y celebridad Kim Kardashian fuera declarada legalmente soltera, la famosa se ha dejado ver con su novio, el humorista Pete Davidson más a menudo.

Ahora, Kim rompió el silencio y habló por primera vez de su nuevo amor. Sobre su romance, dijo: "Estoy cien por cien abierta a hablar de nuestra relación, y obviamente lo hago".

La modelo adelantó que se podrá ver cómo se conocieron ella y Pete "y quién contactó a quién y cómo sucedió y todos los detalles que nuestros fans quieren saber".

El humorista de Saturday Nighy Live tiene 28 años y la celebridad 41 años. De hecho, en una comedia de este show se dieron un beso en la boca, lo que desató los rumores.

En una entrevista con Variety, dijo que todavía no ha rodado con él escenas del reality familiar que saldrá por la plataforma Hulu.

"No he rodado con él", confirmó de primeras a la revista. "Pero no me opongo a ello. Sencillamente es que un reality no es lo suyo. Pero si estuviésemos grabando en un evento y él estuviese allí, no le diría a las cámaras que se fueran. De hecho, creo que se podría grabar algo tremendamente emocionante... Aunque no sería para esta temporada", confesó.

Cita el medio 20 Minutos que en "The Kardashians", su nuevo show para Hulu, las famosas grabarán 40 episodios en dos temporadas, aunque está abierta a más.

El programa se estrenará a mediados de abril en Disney+ (dueña de Hulu).

Kanye y su "novia"

Por otro lado, su exesposo, el rapero Kanye West, con quien Kim procreó cuatro hijos, se dejó ver con su nueva 'novia', Chaney Jones, en las paradisíacas playas de Punta Cana, al este de la República Dominicana.

De acuerdo con unas fotos que fueron compartidas en dos historias de Instagram por el joven empresario Gamal Haché, la parejita también está disfrutando de la mejor gastronomía de la zona, debido a que fue vista en un popular restaurante.

La influiencer Chaney Jones, considerada como la doble de Kim Kardashian, ya comparte selfies con el rapero en las historias de sus redes sociales.

No obstante, llama la atención este nuevo romance, ya que semanas atrás se mostró enamorado de la modelo Julia Fox, pero ella terminó la relación.

El intérprete de "Famous" se ha mantenido "tirando puyas" a su ex y hasta hizo un video en el que simula 'secuestrar' a Pete Davidson.

Mientras tanto, se espera la declaración oficial de divorcio entre Kim y Kanye.