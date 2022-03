¡Un Bentley! El nuevo 'juguete' de Yailin que le regaló Anuel

La exponente urbana dominicana Yailin "La más viral" encendió este lunes las redes sociales al presentar su nuevo 'juguete', un lujoso Bentley que le regaló su prometido, el artista puertorriqueño Anuel AA.

La intérprete de "Chivirica" compartió el Bentley que, según publicó, le obsequió su pareja. Es blanco y posó cerca de él en un diminuto bikini rojo con botas de igual color, mostrando su figura luego de los procedimientos estéticos.

"Gracias mi rey por mi juguete nuevo", escribió la controversial famosa recibiendo en menos de dos horas 17 mil comentarios.

El primero en comentar fue el del intérprete de "Súbelo": "Te amo", dijo Anuel con emoticones de una novia y un anillo.

"Vendo soga pa los haters", "La más viral... solo el comienzo", "La dura de Los Mina a los Mayamis. Nunca subestimen", fueron parte de los miles de comentarios.

Se desconoce, por el momento, el precio del auto de lujo.

La artista colgó las imágenes en medio de una controversia que se ha suscitado en las redes sociales, luego de que la excuñada de Anuel arremetiera contra él por supuesta falta de ayuda a la madre de su hijo.

Además, Yailin ha subido de seguidores como espuma. Cuenta con 4.1 millones en Instagram.

Derrochan amor

La pareja de artistas urbanos está más enamorada que nunca. Todo lo comparten.

Este lunes se hizo viral un twerking (menear el trasero) de Yailin a Anuel en una discoteca, que el novio disfrutó y generó todo tipo de comentarios en las redes.

Dejaron saber lo felices que son en una entrevista en la que los "tortolitos" derrocharon complicidad y mucho amor.

Además de hablar de cómo se produjo el flechazo, siendo Yailin la que le mandó emoji de "un corazón" por Instagram por primera vez.

Pero hay algo más que, al parecer encantó al puertorriqueño, y es aparentemente el sazón de su amada. "Yo cocino", afirmó orgullosa la intérprete de "Quién me atraca a mi".

Él sabe que le hice unos espaguetis a él que se quedó loco", expresó la criolla sobre sus dotes culinarios.

"El dominicano y el puertorriqueño son vecinos, se parecen en muchas cosas, hasta en la comida", contó Emmanuel Gazmey, nombre de pila del artista, en una entrevista exclusiva con la revista People en Español.

La pareja, que prácticamente diario realiza un live que supera los 80 mil conectados, da detalles de su día a día. Durante su estancia en Miami, Yailin fue complacida visitando un restaurante dominicano. El artista también expresa en esos videos que le gusta la comida dominicana.

En otro tema, la futura señora Gazmey prontó conocerá al hijo de su pareja, Pablo, de 7 años. "Mi hijo está bien, está en Puerto Rico con la mamá. Todavía no la conoce porque Yailin acabó de llegar a Miami y el nene está en Puerto Rico porque él estudia allá", cuenta él. "Mi hijo es la luz de mis ojos".

Los cantantes se visualizan en el futuro teniendo hijos. "Ay Dios mío, que sean los que Dios mande para acá", dijo Anuel, quien asegura que Yailin será una gran mamá. "Me gustan los niños, a veces me siento con algún niño o niña y vuelve el tiempo atrás. Me siento pequeña, me pongo como un muchacho a meterle conversación", cuenta ella risueña.

