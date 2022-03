Shakira llena de elogios y amor a su pareja: "No hay ni habrá otro Gerard Piqué"

"Estás hecho de un material que solo Dios conoce". Con estas hermosas palabras la cantante colombiana Shakira elogió a su pareja y padre de sus hijos, el futbolista Gerard Piqué por su partido número 600 con el Barça.

"Porque no hay ni habrá otro Gerard Piqué", exclamó la artista en un largo mensaje publicado en su cuenta de Instagram lleno de amor, respeto y admiración, destacando que sus logros son únicos.

"¡600 partidos! No creo que haya realizado jamás 600 conciertos. Tus logros no tienen precedente alguno. La historia es un continuo presente y tú estás aquí para seguir forjando la tuya, la de tu club, la nuestra y la de generaciones futuras", manifestó.

"Estás hecho de un material que sólo Dios conoce y para mí eres el mejor ejemplo de lucha, perseverancia y sinceridad para nuestros hijos", dijo la intérprete de "Me enamoré", que precisamente escribió para él.

"Estos años contigo me he dado cuenta que viniste a este mundo a cambiar los paradigmas. Te queda mucho por darnos! En el fútbol y en tantos otros aspectos de tu extraordinaria vida. Porque no hay, ni habrá otro Gerard Piqué. Un ser humano excepcional", concluye Shakira elogiando a Piqué en la cancha y fuera de ella.

12 años de relación

Shakira y Gerard Piqué en los inicios de su relación. (FUENTE EXTERNA)

Shakira y Piqué tienen una de las relaciones más sólidas del espectáculo. Tienen tanto en común que cumplen años el mismo día.

Un 2 de febrero del 1977 nació la artista nativa de Barranquilla famosa en todo el mundo. Shakira Isabel Mebarak Ripoll, nombre de pila de la cantautora colombiana, que cumplió 45 años.

Y 10 años después, un 2 de febrero, pero del 1987, llegó al mundo el futbolista del Barcelona Gerard Piqué, quien cumple 35 años.

Sus caminos se cruzaron en el año 2010 durante el Mundial de Fútbol de Sudáfrica y, además de esa gran coincidencia, celebran 12 años de relación y dos hijos en común: Sasha y Milán.

La historia de amor entre las estrellas de la música y el deporte ha pasado por altibajos y hasta sonaron rumores de separación, pero se han mantenido firmes, y prueba del amor que siente la cantante por el futbolista están las canciones que les ha dedicado.

“Addicted to you”, “Me enamoré” y “La bicicleta” son algunas canciones que ella le ha escrito. ¿Falta más prueba de amor?