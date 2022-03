"Para con esta historia", la respuesta de Kim Kardashian a nueva queja de Kanye West

La celebridad Kim Kardashian ha vuelto a responderle a Kanye West de forma tajante. Y es que la polémica está lejos de terminarse, pues se filtraron los supuestos mensajes privados que Pete Davidson le envió a Kanye West, pidiéndole, entre otras cosas, que deje de atacar a su expareja.

West hizo un largo video en su cuenta de Instagram donde narró las dificultades para ver a sus cuatro hijos producto de su matrimonio con Kim y exigiendo que North, Saint, Chicago y PSalm lo acompañen a los servicios religiosos que realiza los domingos, conocidos como "Sunday Service".

"Por favor, para con toda esta historia, esta mañana fuiste a recoger a los niños al colegio", le reprochó Kim en la sección de comentarios como respuesta a la queja que ha externado el artista.

La empresaria, según Kanye, cam bia "en el último momento" los horarios de los niños para alejarlo como padre.

"Mi familia se ha roto. Mi nombre se está arrastrando por el fango", lamentó West en un comunicado que compartió en sus Stories de Instagram, según recoge la revista Quién.

Pero Kanye West se mantiene firme. A pesar de la respuesta de Kardashian, en sus siguientes publicaciones insistió que la madre de sus hijos no les permite acompañarlo a la iglesia y añadió que los niños "solo quieren ver a sus padres juntos".

Relación con Kim

A la par con este drama, la famosa mantiene su romance a toda costa con Pete Davidson.

El humorista de Saturday Nighy Live tiene 28 años y la celebridad 41 años. De hecho, en una comedia de este show se dieron un beso en la boca, lo que desató los rumores.

En una entrevista con Variety, dijo que todavía no ha rodado con él escenas del reality familiar que saldrá por la plataforma Hulu.

"No he rodado con él", confirmó de primeras a la revista. "Pero no me opongo a ello. Sencillamente es que un reality no es lo suyo. Pero si estuviésemos grabando en un evento y él estuviese allí, no le diría a las cámaras que se fueran. De hecho, creo que se podría grabar algo tremendamente emocionante... Aunque no sería para esta temporada", confesó.

