Protagonista de The Flash va a un bar, le quita micrófono a mujer en el Karaoke y golpea hombre

Un comunicado de prensa emitido por la Policía de Hawái la pasada noche, confirmó que el popular actor de Hollywood Ezra Miller fue arrestado después de armar tremenda trifulca en un bar de la famosa isla por alteración del orden público y acoso.

El suceso sucedió durante la madruga del lunes: "Miller comenzó a gritar obscenidades y de pronto agarró el micrófono de una mujer de 23 años que cantaba Karaoke (delito de conducta desordenada) y luego se abalanzó sobre un hombre de 32 años que jugaba a los dardos (delito de acoso)".

También aseguran que el dueño del bar le pidió al actor que se calmara varias veces, pero él hizo caso omiso y continuó con su comportamiento desmedido. Finalmente, fue puesto en libertad tras pagar 500 dólares de fianza.

3-28-22 Vermont Visitor Arrested for Disorderly Conduct and Harassment in Hilo https://t.co/12RMQ3eckH — Hawaii Police Department (Official Site) (@Hawaii_Police) March 29, 2022

Miller es conocido por sus papeles en películas como The Perks of Being a Wallflower, Animales Fantásticos, Justice League y We Need to Talk About Kevin, y esta no es la primera vez que se ve involucrado en una polémica de este tipo ya que 2020 el actor se instaló en el centro de la controversia por un video registrado en Islandia donde aparecía ahorcando a una mujer