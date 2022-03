¡A carcajadas! Publican video de la reacción de Jada Pinkett Smith tras bofetada de Will Smith a Chris Rock

Will Smith protagonizó un suceso que quedará en la historia de los Óscar como de los más desagradables y violentos de su historia. En plena transmisión en vivo el galardonado como Mejor Actor golpeó al humorista Chris Rock tras hacer una broma sobre la alopecia de su esposa Jada Pinket Smith.

Durante el hecho la actriz fue grabada riendo instantes después de que el actor subiera al escenario de los premios Oscar, al parecer también pensó que era parte del show hasta que escuchó gritar a su esposo, cuando el silencio se apoderó de la sala.

Fue un usuario de TikTok quien compartió el momento en que Jada, de espaldas, se ríe mientras se escucha decir a Rock dice: "Wow, Will Smith me acaba de abofetear bien duro". El actor se sintió ofendido por un chiste del comediante alusivo a la cabeza rapada de su esposa, quien sufre de alopecia.

Luego, ya desde su asiento, se lo oye a Smith decir: "Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca".

Esta no era la primera vez que Rock hacía un chiste sobre Pinkett Smith en una ceremonia de los Oscar. El comediante también le dedicó un chiste en 2016 cuando ejerció de anfitrión del evento, y se burló de que la mujer rehusara acudir a la gala por considerar que había una falta de diversidad.

Como reseña People en español tras el desagradable incidente del pasado domingo, Pinkett Smith compartió un cartel en sus redes sociales que rezaba: "Esta es una temporada de curación y estoy aquí para eso".

Por su parte, Smith se disculpó públicamente con Rock y la Academia. "Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estaba fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad", sostuvo.

Antes de los Óscar la pareja de esposos publicó una serie de imágenes sobre su look, donde el actor aseguraba: "Yo y Jada nos vestimos para elegir el caos".