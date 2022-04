Kourtney Kardashian se casa con Travis Barker en Las Vegas, horas después de ir a los Grammy

Kourtney Kardashian, la estrella de "Keeping Up With the Kardashians", de 42 años, se casó con el rockero de Blink-182 Travis Barker, de 46, en una ceremonia sorpresa en Las Vegas a principios del 4 de abril, según le confirmó a E! News el propietario de One Love Wedding Chapel, Marty Frierson.

La boda rápida se llevó a cabo solo unas pocas horas después de que asistieran a la gala de los Premios Grammys 2022, celebrados en el MGM Grand Garden Arena de esa ciudad el domingo pasado.

La zona de 'Sin City’ de Las Vegas es conocida por ofrecer bodas tradicionales o temáticas exprés.

De acuerdo con TMZ las celebridades que no esconden su apasionado romance, entraron a la capilla de bodas con una licencia de matrimonio ya en la mano.

Reseña E! News que poco antes de decir "Sí, acepto", asistieron a un after-party de los Grammys en Delilah LV. "Estaban sentados en una mesa en la parte de atrás y besándose", le dijo una fuente a E! News.

"No se estaban conteniendo y se estaban divirtiendo mucho".

"Travis y Kourtney seguían agarrándose la cara y parecían locamente enamorados", agregó la fuente. "

Antes de su boda, la pareja, que también asistió a los Oscars 2022, ya había comenzado a celebrar su familia mixta, que incluye a los hijos de Kourtney, Mason (12), Penelope (9), y Reign (7), y los hijos de Travis, Landon (18), Alabama (16), así como su hijastra, Atiana De La Hoya (22).

Kourtney, negada al matrimonio antes de conocer a Travis

https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/06/una-persona-en-frente-de-playa-1a283a94.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/06/una-persona-en-frente-de-playa-1a283a94.jpg Kourtney y Travis se comprometieron en octubre pasado. (FUENTE EXTERNA)

Se recuerda que a finales de octubre del 2021 la pareja se comprometió. LLevan saliendo desde diciembre de 2020.

Por años la mayor de las Kardashian se mostró reacia al matrimonio. De hecho, en una de las primeras temporadas de "Keeping up with the Kardashians" su expareja y padre de sus hijos, Scott Disick, quiso proponerle casamiento, pero ella se negó alegando en ese momento que funcionaban bien así.

En las temporadas siguientes se notaba más decidida a no casarse, pero Travis Barker aparentemente es el amor de su vida.

Sobre la pedida de mano se comenta que "Travis acompañó a Kourtney a la playa, donde colocó flores rojas y blancas en forma de corazón", como le dijo un testigo a E! News en ese momento.

"Parecía muy romántico. Kourtney estaba sonriendo de oreja a oreja y se puso la mano sobre la boca con cara de sorpresa. La familia los aplaudió y volvieron al hotel".

Derroche de cariño

https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/06/una-persona-con-un-traje-de-color-negro-a0f7609f.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/06/una-persona-con-un-traje-de-color-negro-a0f7609f.jpeg La pareja es muy cariñosa en público. (FUENTE EXTERNA)

En las redes sociales y en las alfombras o cualquier evento de celebridades a los que asistan Kourtney y Travis se besan apasionadamente. Tal y como ocurrió recientemente en la alfombra de los Grammy.

Unos paparazzi yambien los captaron bastante apasionados en una playa en Laguna Beach, California, al punto que resultó "irrespetuoso" para algunos bañistas.

También, en el cumpleaños número 46 de Travis el 14 de noviembre, Kourtney publicó una serie de imágenes de los dos tortolitos tomados de la mano, besándose y riéndose juntos.

"Te amo más que a nada, maldita sea", escribió en la publicación. "Mi favorito de todo. Feliz cumpleaños a ti, mi bebé".

Travis se hizo eco de sus sentimientos y comentó, "Eres un sueño hecho realidad, mi alma gemela, mi todo. TE AMO".

Además, buscan ser padres. "El nombre de nuestro hijo sería Elvis", compartió hace unos meses el músico.

