Mariasela Álvarez sobre condena de 20 años a asaltante: "Fueron por tentativa de homicidio"

"Los 20 años de condena a ‘Pototo’ no fueron por asalto a mano armada a Mariasela y su hija, sino por tentativa de homicidio a un humilde y valiente chofer que se detuvo a ayudar". Esta aclaración la hizo la comunicadora Mariasela Álvarez, luego de que se diera a conocer que el sujeto que la asaltó junto a su hija el año pasado había sido condenado a dos décadas de cárcel.

Esta aclaración la hace la también ex Miss Mundo luego que algunas personas en redes sociales aseguraran que la condena fue excesiva y que la justicia fue tan diligente porque se trataba de ella.

"Luego de las declaraciones que di esta noche en Esta noche Mariasela, he visto varios titulares en prensa digital que rezan: Condenan a 20 años al asaltante de Mariasela Álvarez, su hija y Tuto Guerrero y familia. Por supuesto, como no tenemos la costumbre de leer los cuerpos de las noticias y en redes solo ponen poca información, mucha gente debajo de los posteos, ha mostrado sorpresa e indignación de que 'por un asalto donde nadie salió herido' le dieran tantos años a ese 'pobre muchacho'… 'Eso es porque fue a una persona de influencias'”, comienza su análisis.

Continúa: "Señores, eran varios cargos pero el que tiene la pena más elevada es el de tentativa de homicidio, ya que el tal Pototo, después de apuntarnos a mi hija y a mí, y de disparar un primer tiro al aire, le disparó a la cabina del camión pequeño que se detuvo a ayudarnos, y que manejaba un humilde chofer empleado de una compañía privada (un verdadero héroe), y no causó una desgracia mayor, porque un milagro hizo que una barra en el interior de la puerta detuviera la bala. Pero le disparó a la cabina donde va la gente, ¡no a una goma o al aire!".

Fue en cu programa donde Álvarez reveló que fue condenado a 20 años de prisión el hombre que la asaltó a mano armada junto a su hija Rebeca y luego lanzó dos disparos al aire en 2020. Ese día, ese mismo hombre, asaltó a pocas horas de diferencia, a la familia del productor Tuto Guerrero (su esposa e hija).

La productora dijo que fue condenada otra persona implicada sin precisar mayores detalles. En tanto que informó que el proceso duró un año y seis meses, tras varias demoras judiciales en el que fue condenado Pedro Pablo (Pototo). La decisión la tomó el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

En el asalto recibió un disparo el camión que era manejado por el chófer Guillermo Batista, quien en ese justo instante iba pasando y le llamó la atención al ladrón, intentando impedir que cometiera el hecho.