Ladrón de perros de Lady Gaga queda en libertad por error

https://diariolibre.blob.core.windows.net/images/2022/04/09/mujer-con-vestido-blanco-posando-para-la-cámara-delante-de-una-ventana-a7b137b4.jpg

ARCHIVO - Lady Gaga arriba a la 64ta Gala Anual de los Premios Grammy en la MGM Grand Garden Arena en Las Vegas el 3 de abril del 2022. (Foto by Jordan Strauss/Invision/AP) (THE ASSOCIATED PRESS)