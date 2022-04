Jennifer López dice que es obra del destino nuevo compromiso con Ben Affleck

Luego de 17 años, Jennifer López y Ben Affleck se dieron otra oportunidad en el amor y volvieron al punto en que quedaron en 2003: comprometidos.

Tras darse una nueva oportunidad y hacerlo público el viernes 8 de abril del 2022 en el boletín On the JLo, la intérprete de "Dance again" piensa que el matrimonio con Ben Affleck está “destinado a ser”.

Así lo reveló una fuente cercana a la estrella de origen latino al portal E! News. El informante añadió que JLo está "extasiada" y "ansiosa" por ser su esposa.

"Ella cree que es amor verdadero y que estaba destinado a serlo”, dijo la fuente.

Tal y como la artista reveló, el compromiso fue “un momento muy íntimo, solo para ellos dos. No había brillos, cámaras ni nada elaborado ni mucho menos sofisticado".

“La propuesta fue discreta pero muy significativa. Ben quería que el anillo fuera sentimental”, agregó la fuente, señalando también que los amigos y familiares de JLo están muy felices por ella.

Todavía no se ha revelado la fecha de la boda, pero según medios internacionales podría ser muy pronto.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/13/una-niña-con-la-boca-abierta-4c3244eb.jpg JLo presume el anillo con diamante verde que le entregó Ben Affleck. (FUENTE EXTERNA)

¿Qué piensa Alex Rodríguez? Luego de estar comprometidos y terminar en abril del año pasado, al parecer Rodríguez es un capítulo cerrado en la vida de la artista. Reseña la revista Hola! que el expelotero hacía su programa “Sunday Night Baseball” junto Michael Kay cuando éste prácticamente lo obligó a reaccionar al compromiso de su ex frente a la televisión.

Según la revista, Kay le dijo algo así como: “…El béisbol está en pleno apogeo, la gente se está comprometiendo. Quiero decir, es un momento feliz en el mundo”.

Dicho comentario iba con toda la intención de hacer referencia al compromiso de JLo con Ben. Y según contó Hola! esto no gustó mucho a A Rod, quien sí contestó algo incómodo, pero dijo: “La felicidad y la paz mundial es lo que estamos buscando”.

Detalles del compromiso

https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/13/un-grupo-de-personas-haciendo-gestos-con-la-mano-en-la-cabeza-4267ec8b.jpg Jennifer López presume su anillo de compromiso. Abajo, una imagen del noviazgo con Ben Affleck hace 17 años, luego terminaron. (INSTAGRAM @GLORIAJLOVER)

La cantante y actriz Jennifer López es conocida por ser una diva donde el lujo y los detalles van de la mano. En esta ocasión fue sorprendida de forma diferente y sencilla. El actor de "Argo" le pidió matrimonio a su pareja en el lugar menos imaginado del hogar: en el baño.

“El sábado por la noche, mientras estaba en mi lugar favorito en la tierra (en el baño de burbujas), mi hermoso amor se arrodilló y me propuso matrimonio”, escribió la cantante a través de su boletín informativo “On The JLo”.

Dijo que no podía creer que después de 20 años esto estaba sucediendo nuevamente. "Me quedé literalmente sin palabras y me dijo: '¿Eso es un sí?' Dije 'SÍ, por supuesto que es un SÍ'”.

"Solo una tranquila noche de sábado en casa, dos personas prometiendo estar siempre ahí el uno para el otro. Dos personas muy afortunadas. Quien tuvo una segunda oportunidad en el amor verdadero" Jennifer López Artista “

Ben le llevó un espectacular anillo con un diamante verde.

En mayo de 2021, la pareja reavivó su romance luego de la separación de Jennifer de su exprometido Alex Rodríguez en abril. Este es el sexto compromiso de la "Diva del Bronx".

El segundo compromiso de Bennifer 2.0 se produce casi dos décadas después de que la pareja se comprometiera por primera vez en 2002 y se separaran en 2003.

Luego el actor se casó con Jennifer Garner y procrearon tres hijos: Violet, Seraphina y Samuel. Después se divorciaron en 2018, mientras que JLo pasó a tener los gemelos Emme y Max con su exesposo Marc Anthony y se separaron en el año 2014.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/13/texto-jlo-cuenta-propuesta-matrimonio-bc115555.jpg Declaraciones de JLo sobre la pedida de mano. (INSTAGRAM @GLORIAJLOVER)