Nombres extraños e inusuales; la nueva tendencia de famosos para llamar a sus hijos

Primero fueron Camilo y Evaluna Montaner y luego Amara la Negra. Los famosos no escatiman en originalidad para nombrar a sus hijos.

La hija de Ricardo Montaner y su esposo, el cantante Camilo, siempre tuvieron claro que nombrarían a su primer bebé Índigo, sin importar si era niño o niña. Flnamente fue niña y mantuvieron su promesa. Sin emargo, su decisión ha generado cientos de opiniones porque muchos consideran que el nombre no es poropicio para una niña.

Índigo hace referencia a aquello originario o procedente de la India, pero también es el nombre de un color entre el azul y el violeta. Además se refiere a un estado elevado de la evolución del ser humano.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/12/un-hombre-y-una-mujer-en-frente-de-agua-3768728e.jpg

Entre uno de los significados más curiosos se destaca que la palabra “índigo” se relaciona la doctrina de la Nueva Era, utilizada para caracterizar a las personas que representan un estado superior de la evolución humana. Según explicó Camilo a medios internacionales, le encanta que se trate de una palabra esdrújula.

"Royal Twins"

Puede que las hijas de Amara la Negra no pertenezcan literalmente a la realeza, pero para la artista y el padre de las mellizas sí lo son. Y por eso han nombrado a las niñas de una forma muy peculiar. La cantante y actriz decidió nombrarlas Sumajestad Royalty y Sualteza Empress De Los Santos.

La cantante colgó una imagen de las bebés, cada una con un mameluco con sus nombres, pero tapándole el rostro.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/12/una-mujer-con-un-vestido-de-color-rojo-0f0c10c4.jpg

Majestad es el tratamiento que se les da a los reyes, a los emperadores y a Dios. En muchas ocasiones va antecedido de las palabras su, vuestra y real.

Significado similar tiene Alteza, que se da a los hijos de los reyes, a los infantes y a aquellas personas a las que el monarca ha concedido este tratamiento.

Por supuesto, las reacciones no han parado desde que la intérprete de "Ay" dio a conocer los nombres.

El nombre más complicado

X Æ A-12 No, no es un error. Ese es el nombre del bebé de Elon Musk y Grimes. Que complicado será para los maestros nombrarlo en el pase de lista.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/12/michael-ariano-grimes-elon-musk-posa-para-una-fotografía-fb836866.jpg

Tiene el nombre más raro que hemos escuchado hasta el momento. Los padres del bebé se han inspirado en ecuaciones, la lengua élfica y aviones de combate pacíficos para bautizarlo. A ver quién supera eso.

Numabela Paquita

Numabela Paquita. Es el nombre que seleccionó la expresentadora de Divertido con Jochy, Mariel Guerrero para nombrar a su primogénita. Desde que la comunicadora dio a conocer el nombre de su hija en redes sociales recibió críticas, por el inusual nombre que decidió darle a la infante.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/12/un-dibujo-de-una-mujer-e3be9d8d.jpg

“Numabela” significa alma, aliento de vida, bello y agradable. Mientras que, “Paquita” es en honor a la madre de su esposo, Virginia Francisca.

La Yaport no se queda atrás

“Eiren”, una aparente combinación entre los nombres de sus padres, es como informó que sería nombrada la segunda hija de la presentadora de televisión Karen Yapoort y su esposo, el beisbolista Edwin Encarnación.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/12/mujer-sentada-frente-a-una-mesa-302b4554.png

La propia empresaria y modelo fue la que reveló el dato a través de una publicación en su perfil de Instagram, donde mostraba el avance de su embarazo.

Pilot Inspektor

Jason Lee, protagonista de la legendaria Me llamo Earl, decidió ponerle a su hijo Pilot Inspektor como nombre. Por lo visto, el actor eligió el nombre de “Pilot” tras escuchar una canción. El joven tiene ahora 17 años, y ambos se dedican a la fotografía profesional.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/12/hombre-sentado-en-un-sillón-5c593003.jpg

Los nuevos integrantes del clan Kardashian

En este apartado se podría incluir a cualquiera de los hijos de Kim Kardashian y Kanye West, porque todos tienen nombres bastante inusuales: North, Saint y Chicago. El pequeño se llama Psalm (Salmo), elegido por su padre en el último momento (hay que decir que esta criatura tenía como opción Ye, así que quizá tuvo más suerte).

Las hermanas de Kim tampoco se quedan atrás. Kourtney llamó a su hijo Reign (Reino). Mientras que Khloé y Tristan Tompson nombraron a su niña True.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/12/kim-kardashian-khloé-kardashian-kourtney-kardashian-posa-para-una-fotografía-b290ce8c.jpg

“Wolf (Lobo)” fue el nombre que escogió Kylie Jenner y Travis Scott para su segundo hijo, sin embargo, la multimillonaria informó que ya su bebé no se llamará así.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/12/travis-scott-kylie-jenner-posa-para-una-fotografía-4d6e1088.jpg

La joven empresaria dijo que la razón por la que decidieron cambiar el nombre de su hijo es porque “Realmente no sentimos que fuera para él. Solo quería compartirlo porque sigo viendo ‘Wolf’ en todas partes”, agregó.

El niño nació el pasado 2 de febrero y todavía sus padres no se deciden en escogerle un nombre.

Pero no solo el más pequeño de la empresaria tiene (o tenía) un nombre extraño, sino que su primogénita Stormi, tendrá que crecer con el polémico nombre que, según dicen, tiene su origen en Groenlandia y significa "tormenta".

La rapera de origen dominicano Cardi B y su esposo Offset llamaron a su primera hija juntos Kulture Kiari. Con unos padres como la rapera y el integrante de Migos, uno se puede esperar cualquier cosa, pero cuando nació su primera hija en común, nadie esperaba que le pusiesen un nombre con una ortografía tan... inusual.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/12/hombre-y-mujer-posando-para-la-cámara-con-una-chaqueta-negra-cb30af46.jpg

Oso gris

El cantante Liam Payne, exintegrante de One Direction se convirtió en padre por primera vez en 2017, durante su relación con la también cantante Cheryl Cole. Ambos anunciaron al mundo que el nombre escogido para el bebé era Bear Grey (literal ‘Oso gris’), aunque el joven cantante reconoció en una entrevista que su primera opción era algo más tradicional: Arthur.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/12/un-hombre-con-un-traje-de-color-negro-con-letras-blancas-2e57f3fe.jpg

Audio Science

Audio Science y está a punto de cumplir 17 años. El joven es hijo de la actriz Shannyn Sossamon, que parece fue cosa del azar. En una entrevista, la actriz defendió la elección del nombre alegando que tanto ella como su pareja querían un nombre que fuese una “palabra”, no un nombre habitual. Para ello, su pareja ojeó tres o cuatro veces el diccionario y acordaron llamarlo Audio (audio) Science (ciencia).

https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/12/shannyn-sossamon-con-una-camisa-negra-b8c487a2.jpg

Gwyneth Paltrow y Chris Martin, líder de Coldplay tienen dos hijos: Apple y Moses. Paltrow explicó que la niña se llama Apple porque "las manzanas son dulces y suena adorable, limpio y es bíblico". Moses (Moisés), el nombre de su segundo hijo es el título de la canción 'Moses' que su marido dedicó a Gwyneth antes de su boda.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/12/chris-martin-gwyneth-paltrow-posa-para-una-fotografía-414e8256.jpeg

Aunque menos raros los nombres de los hijos de la cantante Shakira y el futbolista Gerard Piqué no pasan desapercibido. Ellos escogieron para sus hijos Sasha, muy de moda entre las celebrities y Milan, que no Milán como la ciudad italiana. Aunque no lo creas tiene significado, significa querido en eslavo; entusiasta en romano antiguo y unificación en sánscrito.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/12/gerard-piqué-shakira-posa-para-una-fotografía-120aeb80.jpg

Como ven ya no solo son las combinaciones de nombres extrañas, ahora hay que tomar en cuenta otros factores. Si hablamos de nombres de famosos creatividad hay. Y muchas.

