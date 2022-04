Concursante de Masterchef hizo pública su historia de violencia intrafamiliar en el programa

Aparte de su talento para cocinar, lo que más valoró el público que sigue el reality show de cocina Masterchef República Dominicana de la concursante de la edición 2020, Kirsy Guerra "Raquelita", fue su resiliencia y cómo logró sobrevivir a una historia de violencia intrafamiliar.

En su audición la mujer narró que su madre y sus hijos eran sus mayores pilares y que por ellos había decidido salir adelante. Ellos son su mundo. Hoy la mujer de voz cálida y trato afable y respetuoso ha visto como ese mundo se le ha derrumbado y precisamente, por el abusador que denunció tanto pública como de forma privada ante la justicia.

Su madre fue asesinada este jueves a puñaladas por su expareja, quien, además, hirió de gravedad al hijo mayor de la concursante del show de cocina.

En uno de los episodios del programa, Gustavo, el hijo mayor de Raquelita, le envió un mensaje en un audio donde le expresaba lo orgulloso que estaba de su paso por el reality y lo fuerte que demostró ser sacándolo adelante a él y a sus tres hermanos en medio de tantas situaciones complicadas.

"Hola mami, quien lo diría que el mismo día en el que charlamos sobre tu entrada a Masterchef fue el mismo día en el que te aceptaron. Esa ha sido tu enseñanza, mami, siempre adelante sin importar el qué. Gracias a ello, siempre nos has dado una enseñanza hermosa a mis hermanos y a mí. Por ello, yo quiero que no te rindas, mami. Yo sé que lo vas a lograr, porque ahora no solamente mis hermanos y yo vamos a ver de lo que eres capaz, sino que todos sabrán de lo que eres capaz", ese fue el emotivo mensaje del joven que actualmente se debate entre la vida y la muerte.

Agregó: "Mi abuela, tu madre, y yo, como tu hijo, nos sentimos muy orgullosos. Sigue adelante que tú vas a poder", dijo ante una Raquelita muy emocionada, al igual que los jueces y los demás concursantes del programa.

La tragedia



Gustavo Rodríguez Guerra, de 19 años, recibió la noche de este jueves nueve puñaladas mientras intentaba salvar a su abuela, Reina Margarita Perez Mella, de 72 años, que falleció tras ser agredida por su exnuero, Ricardo Antonio Abreu.

Gustavo se encuentra ingresado en el Hospital Doctor Darío Contreras, y hasta el momento su pronóstico es reservado.

Aún en el asombro y con la ropa ensangrentada permanece la hija de la hoy occisa y madre del joven herido, Raquelita Guerra, exparticipante de la tercera temporada de Masterchef RD, quien manifestó que no halla palabras para expresar el dolor que siente en este momento.

"Es difícil, tengo que enterrar a mi mamá y tengo a mi hijo aquí entre la vida y la muerte, el dolor que siento es demasiado grande, demasiado", expresó Raquelita entre llantos, mientras espera noticias de su hijo en el hospital.

La exparticipante de Masterchef llama a las autoridades de la Policía Nacional a que el caso no sea uno más, y que el responsable (Ricardo Antonio) pague por la muerte de su madre y por herir a su hijo.

La señora Reina Margarita Pérez Mella recibió 25 puñaladas, lo que provocó su muerte al instante.

El hecho ocurrió la tarde de este jueves en la urbanización Fernández Oriental, en Santo Domingo Este.

El crimen fue confirmado ayer por el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, quien señaló que el homicida fue apresado y que en las próximas horas será puesto a disposición del Ministerio Público.

Ricardo Antonio Abreu tenía orden de alejamiento de su expareja, debido a las querellas que ella había puesto en su contra, por violencia de género. El hombre la acosaba porque se negaba a volver con él.

Números preocupantes

De acuerdo a cifras de la Procuraduría, en el 2021 ocurrieron 152 feminicidios en el país a escala nacional, 18 más que el total de casos reportados el año anterior. Y siete feminicidios entre enero y febrero de 2022.

La cifra de muertes violentas de mujeres a manos de sus parejas aumentó a 12 para el cierre del primer trimestre del 2022.

Según las estadísticas de la Procuraduría, en 17 años han sido asesinadas un total de 3047 mujeres. En el 2005, 190 mujeres fueron víctimas de feminicidios, en el 2006 unas 177. En 2007 unas 173. El 2008 costó 204 feminicidios. En el 2009 fueron 199. La cifra aumentó en 2010 con 207. En 2011 fueron 233; en 2012 fueron 196 y en 2013, 160. Para 2014 fueron 187, en 2015, 144 y en 2016, 167. Finalmente en 2017, 209, en 2018, 165, en 2019 y 134 en el 2020.