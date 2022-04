Niegan que Rihanna y Asap Rocky estén separados

¡Es falso! Fuentes cercanas a Rihanna y a su novio Aasp Rocky aseguraron que los rumores de separación a pocas semanas de convertirse en padres no son ciertos.

Luego de un tweet de Louis Roma donde aseguraba que Rihanna y su novio Asap Rocky se habían separado a causa de una infidelidad de parte del rapero con la diseñadora Amina Muaddi, la diseñadora salió a desmentir dichas acusaciones.

Muaddi, quien ha sido la responsable de varias líneas de Fenty publicó en su cuenta de Instagram: “Siempre he creído que una mentira infundada, difundida en las redes sociales, no merece ninguna respuesta o aclaración especial mente una que es tan vil. Inicialmente asumí que este chis fabricado con intención maliciosa no sería tomado en cuenta, pero las últimas 24 horas me han recordado que vivimos en una sociedad rápida para hablar de temas, independientemente de los hechos”.

Además, escribió que siente respecto y admiración por ellos y que mientras Rihanna sigue viviendo su embarazo, ella volverá a sus negocios

Por otro lado, TMZ aseguró que habló con una fuente cercana a ambos artistas y que la ruptura ni el engaño es verdad.

A demás, circula en redes sociales un video donde se ve a la pareja que confirmó su noviazgo en mayo de 2021 y posteriormente el embarazo de la cantante, llegando a Barbados, dando a entender que las sospechas de un rompimiento son falsas.

Recientemente la reconocida cantante posó para la revista Vogue presumiendo la bella etapa que vive de futura madre primeriza.

En enero se dejaron ver en una fría tarde en la ciudad de Nueva York, paseando con estilo por las calles invernales de Harlem mostrando la pancita para que los paparazzi la fotografiaran.