Raquelita denuncia expareja la sigue asediando desde la cárcel; la ha llamado unas 25 veces

El infierno que vive Raquelita Guerra, exconcursante de Masterchef, no ha terminado con el apresamiento de su expareja. El Jueves Santo él hirió de varias puñaladas a su hijo mayor y mató de forma cruel a su madre, al propinarle 25 estocadas.

Desesperada, Kirsy Guerra "Raquelita" denunció que desde la cárcel Ricardo Antonio Leonor Abreu la sigue asediando y entre el día 16 y 17 de abril la ha llamado 25 veces.

Como no conocía el número, y vio varias llamadas perdidas, Raquelita contestó una de las llamadas y resultó ser su agresor, quien le preguntó por el estado de salud de Gustavo Rodríguez, quien se debate entre la vida y la muerte en el hospital Darío Contreras.

"Lo que ese hombre me dijo fue hola mi amor, ¿cómo estás? Te habla quien más te ama. Yo respondí: ¿quién me habla? Soy yo Ricardo. Yo le dije: ¿qué tú haces llamándome a mí después que mataste a mi mamá?. El respondió: lo que yo quiero saber es cómo está el niño, y le respondí: A ti que te importa. No aguanté la rabia y le cerré el teléfono... No le he cogido más llamadas a él, ha llamado varias veces", dijo Guerra a Diario Libre a través de un audio.

En otro audio dirigido a su abogada Raquelita cuestiona a las autoridades que el asesino de su madre utilice un celular estando preso. "El agresor me acaba de llamar desde la cárcel. ¿Usted sabe lo que eso significa? Que él se va a preocupar por hacer que el niño muera, entiende", dijo Kirsy a su abogada, Lucía Burgos Montero, mediante una nota de voz en la que se le escucha alterada.

Agregó: "Él quiere saber si el niño está vivo para acabar de matarlo, por favor tome carta en el asunto. Le voy a remitir el número del que él me llamó en una captura para que usted lo tenga". La abogada le aseguró que notificaría sobre lo sucedido al fiscal que lleva la investigación para que proceda.

El Tribunal de Atención Permanente de Santo Domingo Este aplazó para el próximo sábado 23 de abril el conocimiento de medida de coerción contra Ricardo Antonio Leonor Abreu. La abogada de la familia de la víctima indicó que el aplazamiento se debió a que el acusado pidió tener un abogado de su elección.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/19/captura-de-pantalla-de-un-celular-ee740045.jpeg Captura donde se muestran las 25 llamadas que recibió la mujer de un número usado por su expareja desde la cárcel. (FUENTE EXTERNA)

La Fiscalía de Santo Domingo Este confirmó este sábado que la exconcursante de MasterChef RD, Kirsy (Raquelita) Guerra Mella, había interpuesto en 2021 una denuncia por agresión en contra de su expareja, quien el pasado sábado mató de 25 puñaladas a la madre de la mujer e hirió al hijo mayor de esta.

La denuncia surgió a partir de la intervención de las autoridades, luego de que los integrantes de una unidad del Servicio de Emergencias 9-1-1, que brindaban asistencia médica a una persona en el Residencial Fernández Oriental, donde ocurrió la tragedia de este jueves, se percataran de una acalorada discusión que sostenía Ricardo Leonor Abreu con Guerra Mella, en relación a un negocio de venta de empanadas que ambos tenían.

“El proceso del año pasado agotó un protocolo que incluyó evaluación psicológica. Guerra Mella requirió una orden de alejamiento que la protegiera del agresor, la cual le fue otorgada”, señala el órgano persecutor en nota de prensa.

Al “lamentar” los hechos ocurridos el jueves, la Fiscalía sostuvo que, tras el incidente del año pasado, ante la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, “no se habían presentado nuevas denuncias por ninguna de las partes, ni familiares o allegados”.

Durante su paso por el show de cocina la mujer también denunció que era víctima de violencia doméstica.

La tragedia

Gustavo Rodríguez Guerra, de 19 años, recibió la noche de este jueves nueve puñaladas mientras intentaba salvar a su abuela, Reina Margarita Perez Mella, de 72 años, que falleció tras ser agredida por su exnuero, Ricardo Antonio Abreu.

Gustavo se encuentra ingresado en el Hospital Doctor Darío Contreras, y hasta el momento su pronóstico es reservado.

Aún en el asombro y con la ropa ensangrentada permanece la hija de la hoy occisa y madre del joven herido, Raquelita Guerra, exparticipante de la tercera temporada de Masterchef RD, quien manifestó que no halla palabras para expresar el dolor que siente en este momento.

"Es difícil, tengo que enterrar a mi mamá y tengo a mi hijo aquí entre la vida y la muerte, el dolor que siento es demasiado grande, demasiado", expresó Raquelita entre llantos, mientras espera noticias de su hijo en el hospital.