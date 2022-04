Famosos latinos que han aparecido en capítulos de "Los Simpson"

Este martes 19 de abril los seguidores de Los Simpson celebran su día especial.

La elección de la fecha del Simpson's Day o Día Internacional de Los Simpson tiene un motivo muy especial. Este día se recuerda el momento en que la familia amarilla debutó en televisión por primera vez.

El 19 de abril de 1987, Los Simpson aparecieron en un especial de un minuto en The Tracey Ullman Show. La serie animada contó con 48 episodios, divididos en tres temporadas, en este formato. El 14 de mayo de 1989 se emitió el último episodio de un minuto.

Ronaldo

El legendario exfutbolista brasileño Ronaldo Luís Nazário de Lima hizo un pequeño cameo en el capítulo Marge Gamer (titulado Juegos familiares en Latinoamérica). Apareció en un campo de fútbol y convenció a Homero de que le sacara tarjeta amarilla a su hija Lisa.

El episodio termina con todos los Simpson, excepto Lisa, jugando al fútbol con Ronaldo, vestido con el uniforme del Real Madrid, el club en el que jugaba en aquel entonces.

Plácido Domingo

El destacado cantante de ópera español apareció en el episodio The Homer of Seville (Homero de Sevilla, en español), estrenado en 2007. En este capítulo, Homero Simpson desarrolla la habilidad de cantar tras ser sometido a una cirugía. Su increíble voz le trae fama y lo convierte en una estrella de ópera.

En una de las escenas, Homero se topa con Domingo en un vestuario.

¡Los Simpson ya sabían que Plácido Domingo era El Cochinote! pic.twitter.com/w4NZnHCtRw — Púas Omidio (@absurdiovisual) February 25, 2020

Óscar de la Hoya

Al boxeador estadounidense de origen mexicano Óscar de la Hoya se le puede ver en el episodio especial de Halloween Treehouse of Horror XIV, titulado La casa-árbol del terror XIV en España y La casita del horror XIV en América Latina.

En este capítulo, Bart y su amigo Milhouse encuentran un reloj mágico que les permite detener el tiempo. Lo aprovechan, entre otras cosas, para capturar a De la Hoya y colocarlo en la casa de los Simpson, como si fuera una estatua.

#TBT 2 de noviembre de 2003:

Oscar De La Hoya en Los Simpson (Episodio 1 de la Temporada 15) pic.twitter.com/WuN5CjFbVR — ESPN KnockOut (@ESPNKnockOut) February 19, 2021

Charo

La cantante, guitarrista y comediante española Charo se robó el show en el episodio The Old Man and the Key (El viejo y la llave), de la 13 temporada de la serie.

La intérprete, vestida de rosa, interrumpe un espectáculo saliendo de un ataúd improvisado ante la sorpresa de los presentes. "Me llamo Charo, ¡muevo mis maracas!", expresa antes de interpretar un atrevido baile.

Tito Puente

Este mítico percusionista puertorriqueño, bautizado como El rey del Timbal, fue la estrella invitada en ambas partes del capítulo Who Shot Mr. Burns? (¿Quién disparó al Sr. Burns? en España y ¿Quién mató al Sr. Burns? en Latinoamérica), estrenadas en 1995.

En este episodio, el director Skinner y el conserje Willie encuentran un yacimiento de petróleo bajo la escuela, por lo que tienen la oportunidad de contratar a Puente como profesor de música.

Fidel Castro

La figura del exmandatario cubano Fidel Castro fue represenatda en uno de los capítulos de Los Simpson. Este episodiose títula: Homero, Burns y Smithers en Cuba.

Andy García

El actor cubano-estadounidense, conocido por dar vida a Vincenzo Corleone en El padrino III, apareció en el sexto episodio de la 23 temporada de la serie, titulado The Book Job (El golpe literario en España y La misión del libro en Latinoamérica), que nos muestra el lado oscuro de la industria editorial.

García encarna al ejecutivo de una editorial.

Video de Bad Bunny

El año pasado el puertorriqueño Bad Bunny sorprendió a sus seguidores con motivo de las Navidades con la publicación este viernes de un video musical especial en el que se introduce en el mundo de la serie de dibujos animados Los Simpson.

El video cuenta la historia de la separación de Homero y Marge, y está ambientado con el sencillo de Bad Bunny Te deseo lo mejor, lanzado en 2020.

El cantante de música urbana sale del televisor y hace ver a Homero en Latinoamérica cómo su mal comportamiento ha llevado a su familia a abandonar el hogar.